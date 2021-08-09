Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента

Александр Лукашенко (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он «очень скоро» покинет пост главы республики.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил глава государства в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию которого вел РБК.

На вопрос о преемнике Лукашенко ответил, что следующим президентом Белоруссии станет тот, «кого белорусский народ изберет». Он также добавил, что в Белоруссии есть 15–20 человек, которые могут вырасти в президенты, не уточнив, о ком именно идет речь. По словам Лукашенко, эти люди похожи на него «в своей преданности стране».

Лукашенко также заявил, что на следующих выборах он будет честно вести себя, «никого не проталкивая».