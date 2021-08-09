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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он «очень скоро» покинет пост главы республики.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил глава государства в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию которого вел РБК.

На вопрос о преемнике Лукашенко ответил, что следующим президентом Белоруссии станет тот, «кого белорусский народ изберет». Он также добавил, что в Белоруссии есть 15–20 человек, которые могут вырасти в президенты, не уточнив, о ком именно идет речь. По словам Лукашенко, эти люди похожи на него «в своей преданности стране».

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Лукашенко также заявил, что на следующих выборах он будет честно вести себя, «никого не проталкивая».

Предыдущие президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09%.

Штаб Тихановской заявил о фальсификациях при подсчете голосов. В Белоруссии начались протесты оппозиции, которая требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Страны Запада и США не признали результаты выборов в Белоруссии. Россия поздравила Лукашенко с победой.

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Главу государства в Белоруссии избирают на пятилетний срок. Таким образом, следующие президентские выборы должны состояться не позднее июля 2025 года.

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