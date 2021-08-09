Лукашенко сообщил о переходе Киевом красной черты после запрета полетов

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Отношения между Минском и Киевом находятся на очень низком уровне из-за действий украинских властей, они перешли красную черту своим решением ограничить пассажирское авиасообщение между странами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции «Большой разговор», РБК ведет трансляцию.

«И красная черта здесь перейдена тогда, когда Украина, еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что?» — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал «мерзостью» приостановку авиасообщения между странами. «Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины», — отметил он.

Обострение в отношениях между странами произошло из-за инцидента 23 мая с самолетом RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс. В аэропорту Минска сообщили, что лайнер запросил посадку из-за бомбы на борту, но авиаперевозчик подчеркнул, что информация о бомбе поступила от белорусских диспетчеров. Борт к посадке в Минске сопроводил истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.