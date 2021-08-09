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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко сообщил о переходе Киевом красной черты после запрета полетов

Фото: Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Transport Photo Images / Global Look Press

Отношения между Минском и Киевом находятся на очень низком уровне из-за действий украинских властей, они перешли красную черту своим решением ограничить пассажирское авиасообщение между странами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции «Большой разговор», РБК ведет трансляцию.

«И красная черта здесь перейдена тогда, когда Украина, еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что?» — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал «мерзостью» приостановку авиасообщения между странами. «Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали, сделали для Украины», — отметил он.

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Обострение в отношениях между странами произошло из-за инцидента 23 мая с самолетом RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс. В аэропорту Минска сообщили, что лайнер запросил посадку из-за бомбы на борту, но авиаперевозчик подчеркнул, что информация о бомбе поступила от белорусских диспетчеров. Борт к посадке в Минске сопроводил истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

После приземления самолета белорусские правоохранители арестовали летевшего на нем блогера Романа Протасевича. Он был главным редактором в оппозиционном Telegram-канале Nexta, редакция канала активно освещала протесты оппозиции после президентских выборов в августе прошлого года. Против журналиста в Белоруссии завели три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.

ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты над территорией членов Евросоюза 24 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 мая сообщил, что Украина приостанавливает авиасообщение с Белоруссией. Все рейсы с территории Украины теперь направляются в обход Белоруссии.

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