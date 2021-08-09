«Мы были изобретателями велосипеда»: умер правозащитник Сергей Ковалев

В июне 1995 года Сергей Ковалев прибыл в Буденновск Ставропольского края для переговоров с террористами, которые под руководством Шамиля Басаева захватили более 1,5 тыс. заложников в местной больнице (на фото: справа — правозащитник у здания милиции в Буденновске). Тогда была достигнута договоренность об освобождении заложников в обмен на свободный выезд террористов из города и прекращение боевых действий российской армией. В ходе переговоров Ковалев стал одним из добровольных заложников.

Во время работы на Северном Кавказе Ковалева неоднократно обвиняли в «русофобии». По воспоминаниям его соратника Олега Орлова, это также создало опасную ситуацию в Буденновске: «Подъезжаем к больнице, а там толпа, не проехать дальше. Я ищу милиционера, пытаюсь ему объяснить, что нас надо провести внутрь, что это важно. И вдруг в толпе находится какой-то человек, который начинает кричать: «Смотрите, это Ковалев в машине! Тот самый Ковалев, который защищает чеченцев!» И агрессивная толпа бросается к машине. Понимаете, ведь Сергей Адамович все эти дни спасал заложников. Благодаря ему — и только ему — к тому времени из больницы освободили уже больше 100 человек, женщин с детьми. Остальных ему тоже пообещали отпустить. В общем, это человек, который реально спас людей. Но заведенная провокатором толпа уже начинает машину раскачивать. Если бы они его вытащили, то линчевали бы на месте».

Сам Ковалев впоследствии так говорил в интервью о таких обвинениях: «Наша миссия [в Чечне] была такая, которая только и могла быть руководима омбудсменом, которым я тогда и был. Наша группа занималась только одним: защитой гражданского населения и военнопленных независимо от национальности. К сожалению, приходилось чаще заступаться за чеченских военнопленных — я вам рассказывал, в каком положении они оказывались. Что касается русских, то был такой случай, когда полевой командир по кличке Тракторист, недалеко от Бамута державший оборону, заявил, что, если не будет прекращен жестокий артобстрел, от которого гибнут и мирные жители, он начнет расстреливать военнопленных. Мы с ним связались, и он сказал, что если Ковалев просит, то он не будет расстреливать. Все, что было в наших силах, мы делали»