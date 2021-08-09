НЛМК сообщила о новом возгорании из-за «хлопка» после утренней аварии

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На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) во время восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий утреннего пожара на территории предприятия, произошло второе за день ЧП. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комбината.

«Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано», — сообщили в НМЛК. В компании утверждают, что происшествие не повлияет на продолжение восстановительных работ и производство.

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Сообщение о втором за день происшествии на территории НМЛК поступило в МЧС в 14:58 (совпадает с мск). «Силы и средства были направлены по повышенному [второму] номеру, по прибытии первого подразделения ранг был понижен», — рассказали РБК в региональном управлении ведомства. Там отметили, что тушением пожара занимались четыре отделения службы, никто не пострадал.