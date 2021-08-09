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НЛМК сообщила о новом возгорании из-за «хлопка» после утренней аварии

НЛМК NLMK ₽252,76 -1,27% Купить
Фото: nlmk_ru / VK
Фото: nlmk_ru / VK

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) во время восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий утреннего пожара на территории предприятия, произошло второе за день ЧП. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комбината.

«Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано», — сообщили в НМЛК. В компании утверждают, что происшествие не повлияет на продолжение восстановительных работ и производство.

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Сообщение о втором за день происшествии на территории НМЛК поступило в МЧС в 14:58 (совпадает с мск). «Силы и средства были направлены по повышенному [второму] номеру, по прибытии первого подразделения ранг был понижен», — рассказали РБК в региональном управлении ведомства. Там отметили, что тушением пожара занимались четыре отделения службы, никто не пострадал.

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Первый взрыв на предприятии произошел утром 9 августа, он повредил кислородно-распределительный пункт, загорелась кровля здания. Максимальная площадь пожара составила 40 кв. м, сотрудники МЧС вскоре потушили возгорание. На предприятии сообщили, что никто не пострадал.

На НЛМК была остановлена работа конвертерного цеха № 2. В нем производится 8,5 млн т стали в год — половина всех мощностей предприятия. После первого взрыва на предприятии заявили, что ремонтные работы продлятся один-два дня, а происшествие не повредило основное оборудование производства или его транспортную инфраструктуру.

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На долю НЛМК приходится 21% всего производства стали в России, ее предприятия располагаются также в Северной Америке и Европе.

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