НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха после взрыва

Вид на Конвертерный цех № 2 Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) (Фото: Lipetsk.nlmk.com)

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) временно приостановил работу конвертерного цеха № 2 после взрыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комбината.

Согласно сообщению, производственная мощность конвертерного цеха № 2 составляет 8,5 млн т стали в год. Это половина производства стали на этом предприятии.

Взрыв на территории кислородного цеха НЛМК произошел ранее 9 августа, в результате чего было повреждено здание кислородно-распределительного пункта, а также загорелась кровля здания.В компании заверили, что при взрыве никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента и оценивают влияние на производство.

В конце июля на крышу этого конвертерного цеха № 2 упал кран, это произошло из-за сильного ветра. При происшествии никто не пострадал.