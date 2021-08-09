В ФМБА заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови

С пополнением запасов донорской крови возникли сложности, сообщили в ФМБА. На это повлияла массовая вакцинация от COVID-19: сдавать кровь между первой и второй прививкой нельзя, а после второго компонента надо подождать еще месяц

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В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный», — предупредили в ФМБА в начале августа. Речь идет о «донорском светофоре», который показывает дефицит компонентов крови: красный цвет означает серьезную нехватку, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов. Эти «светофоры» ведут все региональные службы крови. Они сообщают, крови какой группы и с каким резус-фактором не хватает. Последние недели карта «донорских светофоров» на сайте ФМБА «Я донор» заметно покраснела, пишет издание.

Директор Центра крови ФМБА София Голосова рассказала, что лето — традиционное время «донорского затишья», так как люди уезжают в отпуска. Однако в этом году ситуацию осложнила массовая вакцинация от коронавируса, добавила она. Голосова пояснила, что между первой и второй прививками нельзя быть донором и сдать кровь можно только через месяц после получения второго компонента.

По ее словам, в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, но с пополнением запасов возникли сложности. Ситуация «остается тяжелой», несмотря на то что учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням, а медики обзванивают постоянных доноров, отметила Голосова.