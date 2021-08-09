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В ФМБА заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови

С пополнением запасов донорской крови возникли сложности, сообщили в ФМБА. На это повлияла массовая вакцинация от COVID-19: сдавать кровь между первой и второй прививкой нельзя, а после второго компонента надо подождать еще месяц
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный», — предупредили в ФМБА в начале августа. Речь идет о «донорском светофоре», который показывает дефицит компонентов крови: красный цвет означает серьезную нехватку, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов. Эти «светофоры» ведут все региональные службы крови. Они сообщают, крови какой группы и с каким резус-фактором не хватает. Последние недели карта «донорских светофоров» на сайте ФМБА «Я донор» заметно покраснела, пишет издание.

Директор Центра крови ФМБА София Голосова рассказала, что лето — традиционное время «донорского затишья», так как люди уезжают в отпуска. Однако в этом году ситуацию осложнила массовая вакцинация от коронавируса, добавила она. Голосова пояснила, что между первой и второй прививками нельзя быть донором и сдать кровь можно только через месяц после получения второго компонента.

По ее словам, в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, но с пополнением запасов возникли сложности. Ситуация «остается тяжелой», несмотря на то что учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням, а медики обзванивают постоянных доноров, отметила Голосова.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», — сказала она.

Почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Пирогова Тигран Мурадян отметил, что речь идет в первую очередь о дефиците доноров. «У нас существует хранилище, есть определенные запасы, но, конечно, их нужно пополнять. Кроме того, есть компоненты крови с коротким сроком годности», — сказал он.

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По словам Мурадяна, сейчас массово прививается наиболее активная группа доноров — работающие граждане средних лет. «Мы активировали свои ресурсы. Это и студенты, и наши сотрудники. Благотворительные фонды, конечно, помогли своими призывами. Дефицита мы не допустим», — заверил он.

В ряде «красных» на «донорском светофоре» регионов подтвердили изданию, что столкнулись с серьезным дефицитом донорской крови. Причиной они назвали массовую вакцинацию и длительный «карантин» после нее. Об этом, в частности, сообщили сотрудники служб крови Ставропольского и Пермского краев, Ростовской и Ульяновской областей, а также Крыма. «Потребность в донорской крови» подтвердила и петербургская станция переливания крови: медики запланировали в этом месяце «не менее 15 выездных мероприятий по заготовке крови». В Томском региональном центре крови сообщили, что доноров не хватает еще с июля и сейчас учреждению нужны «все доноры, особенно все группы резус-отрицательные».

В то же время в службах крови Башкирии, Нижегородской, Тамбовской, Челябинской, Саратовской и Волгоградской областей, а также Забайкальского края и Дагестана сообщили, что дефицита крови нет. О том, что запасов хватает, заявили и в минздравах Приморья и Воронежской области. В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что запасы в регионе «достаточны», но объемы донорской крови первой и второй групп в последние дни некритично снизились, восстановить их планируется в ближайшие дни. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что «по сравнению с прошлым годом количество пришедших доноров и совершенных донаций увеличилось».

В Москве на фоне пандемии коронавируса ввели выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусу. За каждые 150 мл плазмы полагается 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб. Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

После переливания такой плазмы пациентам с COVID-19 «нет практически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче», говорила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, с начала пандемии плазму для больных коронавирусом сдали 24 тыс. жителей столицы. Всего специалисты заготовили 18 т плазмы с антителами к COVID-19.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Доноры ФМБА коронавирус
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