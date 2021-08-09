На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Как обезопасить удаленные рабочие места от утечек информации РБК и Онланта, 12:40 Skoda выпустит новый седан под названием Slavia Авто, 12:38 Рогозин сообщил о детекторе лжи для будущих топ-менеджеров «Роскосмоса» Технологии и медиа, 12:35 Поверка и проверка счетчиков: что важно знать Недвижимость, 12:33 Лукашенко связал признание Крыма с решением российских олигархов Политика, 12:32 НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха после взрыва Общество, 12:30 Модель Spotify: как построить бизнес по принципам стримингового сервиса Экономика образования, 12:30 В «Ахмате» обвинили судью матча с «Рубином» в «саботаже реформы» Спорт, 12:28 Не вернувшаяся с Олимпиады Тимановская выставила на аукцион свою медаль Спорт, 12:20 Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Швейцарии Спорт, 12:18 Чекап для кошелька: ключевые моменты в обращении с инвестициями РБК и Сбер, 12:17 Собираем команду высокотехнологичного стартапа: четыре простых шага Pro, 12:13 Британский ученый допустил превращение COVID-19 в сезонную простуду Общество, 12:06 Акции НЛМК упали на новости о взрыве на заводе в Липецке Инвестиции, 12:01
Общество ,  
0 

На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв

НЛМК NLMK ₽253,26 -1,08% Купить
Общий вид на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Общий вид на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) (Фото: Lipetsk.nlmk.com)

На территории кислородного цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе комбината. Взрыв повредил здание кислородно-распределительного пункта, загорелась кровля здания.

«Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство», — сообщили в пресс-службе компании. В компании поздее сообщили, что из-за пожара НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха № 2, где производят 8,5 млн тонн стали

Один человек погиб и девять пострадали при взрыве в шахте в Донбассе
Общество
&laquo;Шахтоуправление &laquo;Покровское&raquo;

Пожар на территории НМЛК на площади 40 кв. м был локализован в 10:40 (совпадает с мск), оперативные службы занимаются его ликвидацией, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС. «Причина устанавливается. Пострадавших, погибших нет», — добавили в ведомстве. Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось потушить, сообщил ТАСС.

НЛМК выпускает продукцию из стали, ее предприятия также расположены в Европе и Северной Америке. Компания занимает 21% в общероссийском производстве металла.

В ночь на 5 августа произошел пожар на газохимическом производстве «Газпрома» в Новом Уренгое, оперативные службы тушили его более суток. Авария вызвала перебои с поставками газа, это спровоцировало рост цен на европейском рынке на 6%.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
НЛМК взрыв
Материалы по теме
В Новом Уренгое в жилом доме произошел взрыв бытового газа
Общество
Готовивший теракт в Уфе признался в планах взорвать больницу МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter