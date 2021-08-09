На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв

Общий вид на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) (Фото: Lipetsk.nlmk.com)

На территории кислородного цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе комбината. Взрыв повредил здание кислородно-распределительного пункта, загорелась кровля здания.

«Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство», — сообщили в пресс-службе компании. В компании поздее сообщили, что из-за пожара НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха № 2, где производят 8,5 млн тонн стали

Пожар на территории НМЛК на площади 40 кв. м был локализован в 10:40 (совпадает с мск), оперативные службы занимаются его ликвидацией, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС. «Причина устанавливается. Пострадавших, погибших нет», — добавили в ведомстве. Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось потушить, сообщил ТАСС.

НЛМК выпускает продукцию из стали, ее предприятия также расположены в Европе и Северной Америке. Компания занимает 21% в общероссийском производстве металла.