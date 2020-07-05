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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Поправки вступили в силу, ВОЗ назвала «обнадеживающее» лекарство от COVID-19, МИД попросил у самостоятельно вернувшихся туристов вернуть деньги, в Австрии застрелили просителя убежища из России. Главные новости — в обзоре РБК

Поправки в Конституцию вступили в силу

Текст Основного закона с поправками, принятыми после общероссийского голосования, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с указом президента Владимира Путина, изменения вступили в силу 4 июля.

  • Голосование по поправкам продолжалось с 25 июня до 1 июля. По данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию высказались 77,92% граждан, против выступили 21,27% россиян. Явка составила 67,97%.
  • Поправки, среди прочего, устанавливают неприкосновенность бывших глав государств и порядок ее лишения, изменяют порядок назначения федеральных министров и вице-премьеров, расширяют полномочия Конституционного суда и сокращают состав его судей. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников.
  • По словам Путина, в связи с обновлением Конституции в стране предстоит провести «масштабную законотворческую работу». Изменения нужно внести более чем в 100 федеральных законов, а также более чем в 650 уставов и законов субъектов Федерации. На встрече с рабочей группой по поправкам в Основной закон он предложил ее участникам не расходиться и продолжить работу на основе уже внесенных изменений.
  • По мнению президента, Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия», а именно положение, по которому республики имели право выйти из состава СССР. Путин отметил, что России необходимо избежать этого.

В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат против COVID-19

По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан, в ходе тестирования противовирусных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией обнадеживающие результаты показал ремдесивир, который изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.

  • В ходе исследования было выявлено, что получавшие ремдесивир пациенты выздоравливали через 11 дней, а те, кто не принимал лекарство, — через 15 дней.
  • Использование ремдесивира для лечения COVID-19 одобрили в Японии, Южной Корее, Индии, Британии, Израиле и США. В начале июня стало известно, что американские власти скупили почти все запасы этого препарата, лишив другие страны возможности приобрести его в ближайшие месяцы.
  • Вместе с тем ВОЗ решила отказаться от испытаний противомалярийного гидроксихлорохина и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ. Предварительные результаты показали, что они почти не снижают смертность среди пациентов с COVID-19.
  • Комбинация лопинавир+ритонавир также была среди препаратов, рекомендуемых Минздравом России для борьбы с COVID-19. В обновленных рекомендациях ведомства по лечению коронавирусной инфекции говорится, что этот препарат более не рекомендуется ни взрослым, ни детям.

МИД попросил самостоятельно прилетевших из-за пандемии вернуть деньги

Во время пандемии коронавируса несколько тысяч россиян, застрявших за рубежом, вернулись на родину, не уведомив об этом государство. МИД попросил таких граждан вернуть выделенную им правительством материальную помощь.

  • Об этом стало известно из уведомлений, которые граждане получили в своих личных кабинетах на портале госуслуг. В Минкомсвязи сообщили, что уведомления были высланы по спискам, предоставленным МИДом.
  • Согласно тексту уведомления, гражданам предлагается вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, прошедших после получения извещения. Средства пойдут в доход бюджета.
  • В качестве причины отзыва денег в уведомлении указано «неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию».
  • Правительство выделяло средства на поддержку застрявших россиян тремя траншами, суммарно на эти цели было выделено почти 2 млрд руб. МИД должен отчитаться о целевом расходовании выделенных средств до 1 февраля 2021 года.

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России

В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин был убит россиянин. По данным полиции, он просил политического убежища в Австрии и, предположительно, был выходцем из Чечни.

  • По данным СМИ, мужчину убили выстрелом в голову вечером 4 июля возле одного из торговых центров. Представитель полиции сообщил, что ему было 43 года.
  • Позже автомобиль предполагаемого убийцы остановили в городе Линц, а сам возможный преступник был задержан. Он также является чеченцем, полагают в полиции. Мужчина не оказал сопротивления при задержании.
  • Позже по подозрению в убийстве был задержан второй человек. Сначала его допрашивали как свидетеля, но у полиции появились подозрения в его причастности к преступлению.
  • Убитым мог оказаться Мамихан Умаров, который также был известен как Анзор из Вены, пишут кавказские СМИ. Умаров неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.
Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
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