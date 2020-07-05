Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Поправки в Конституцию вступили в силу

Текст Основного закона с поправками, принятыми после общероссийского голосования, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с указом президента Владимира Путина, изменения вступили в силу 4 июля.

Голосование по поправкам продолжалось с 25 июня до 1 июля. По данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию высказались 77,92% граждан, против выступили 21,27% россиян. Явка составила 67,97%.

Поправки, среди прочего, устанавливают неприкосновенность бывших глав государств и порядок ее лишения, изменяют порядок назначения федеральных министров и вице-премьеров, расширяют полномочия Конституционного суда и сокращают состав его судей. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников.

По словам Путина, в связи с обновлением Конституции в стране предстоит провести «масштабную законотворческую работу». Изменения нужно внести более чем в 100 федеральных законов, а также более чем в 650 уставов и законов субъектов Федерации. На встрече с рабочей группой по поправкам в Основной закон он предложил ее участникам не расходиться и продолжить работу на основе уже внесенных изменений.

По мнению президента, Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия», а именно положение, по которому республики имели право выйти из состава СССР. Путин отметил, что России необходимо избежать этого.

В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат против COVID-19

По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан, в ходе тестирования противовирусных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией обнадеживающие результаты показал ремдесивир, который изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.