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ЦИК назвала итоговую явку на голосование по Конституции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Окончательная явка на голосование по поправкам в Конституцию России составила 67,97%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Так, согласно представленным ЦИК данным после обработки 100% протоколов, поправки поддержали 77,92% россиян, выступили против — 21,27%.

Памфилова назвала явку на голосование по поправкам в Основной закон страны на общероссийском уровне «очень достойной», в особенности при условиях, «когда некоторые боялись выходить из дома».

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел Конституцию России в редакции 2020 года намного легитимнее, чем в редакции 1993 года. Он пояснил свои слова, напомнив, что в 1993 году за Конституцию проголосовали менее 33 млн человек, а в этот раз — 57,7 млн.

Ранее два близких к Кремлю источника РБК сообщили, что итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания администрации президента и стали «триумфом».

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию
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Теги: ЦИК, Конституция, явка
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