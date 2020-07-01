США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата

Американские власти купили более 500 тыс. доз препарата «Ремдесивир», признанного эффективным в борьбе с COVID-19. Скупив практически все запасы лекарства, США лишили другие страны возможности приобрести его в ближайшие три месяца

Штаб-квартира Gilead Sciences в Калифорнии (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Власти США скупили практически все запасы лекарственного препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир»), который эффективно применяется при лечении коронавируса COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, администрация американского президента Дональда Трампа купила у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences более 500 тыс. доз, что составляет все запасы компании на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов.

Таким образом, как считают опрошенные изданием эксперты, Вашингтон существенно ограничили доступ европейских государств, включая Великобританию, а также стран по всему миру к этому препарату. «Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось, — заявил старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл. — Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?»

По его мнению, одним из способов для британских властей решить проблему с применением «Ремдесивира», исключительные права на производство которого принадлежат Gilead Sciences, может стать выдача принудительной лицензии на это лекарство. Как отмечает Guardian, это позволило бы Британии начать закупать дженерики этого препарата, произведенные в Индии или Бангладеш.