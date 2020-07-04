Текст Конституции России с поправками официально опубликовали

Текст Конституции России с поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — отмечается в документе.

Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин после подведения итогов голосования. Тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями на официальном интернет-портале правовой информации.

Голосование по поправкам продолжалось с 25 июня до 1 июля включительно. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. По итогам голосования, за внесение изменений в Конституцию высказались 77,92% граждан. Против поправок выступили 21,27% россиян.