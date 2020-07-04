ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ. Результаты исследований показали, что они почти не снижают смертность среди пациентов с COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Соответствующую рекомендацию дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19.

В рамках исследования специалисты проверили, как препараты влияют на смертность от заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Предварительные результаты показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19, либо вообще никак на нее не влияют, сообщает организация.

Гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.