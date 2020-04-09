Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
В число шести препаратов, которые могут быть рекомендованы при лечении COVID-19, вошли противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов. Еще три лекарства проходят клинические исследования
Фото: Анна Садовникова / РИА Новости
Министерство здравоохранения выпустило пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу, документ опубликован на сайте ведомства.
В нем говорится, что «основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмония, ОРДС, сепсис».
Проверенного лекарства против коронавируса еще нет, но на основе анализа «литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV» министерство выделило несколько препаратов, которые могут быть рекомендованы к использованию.
«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — говорится в методических рекомендациях. В ведомстве при этом отметили, что достоверных данных об эффективности всех названных лекарств нет.
«Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — считают в Минздраве.
О клинических испытаниях умифеновира, ремдесивира и фавипиравира ведомство уже сообщало в предыдущих рекомендациях.
28 марта глава Федерального медико биологического агентства Вероника Скворцова заявила о новом препарате для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного средства «Мефлохин». Схема лечения, по ее словам, была разработана с учетом опыта Китая и Франции.
7 апреля Скворцова рассказала, что ФМБА начало клинические исследования по сравнению действия препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», в которых будут участвовать больные SARS-CoV-2. Исследования проходят на базе Государственного медицинского физиологического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА, куда уже поступили зараженные коронавирусом. В сообщении отмечается, что пациенты будут участвовать в исследовании только с их письменного согласия.
Синтетические антибактериальные средства «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» применяются при лечении малярии. «Колидавир» — комбинированный ингибитор протеазы, он используется в антиретровирусной терапии.