Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

В число шести препаратов, которые могут быть рекомендованы при лечении COVID-19, вошли противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов. Еще три лекарства проходят клинические исследования

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Министерство здравоохранения выпустило пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу, документ опубликован на сайте ведомства.

В нем говорится, что «основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмония, ОРДС, сепсис».

Проверенного лекарства против коронавируса еще нет, но на основе анализа «литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV» министерство выделило несколько препаратов, которые могут быть рекомендованы к использованию.

Препараты, рекомендованные Минздравом: