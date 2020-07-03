Путин заявил о начале «масштабной законотворческой работы» после поправок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая РБК Pro Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean РБК Pro Как небольшому производству одежды пережить кризис РБК Pro Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 13:13
«Создал великого бойца». Реакция на смерть отца Хабиба Нурмагомедова Спорт, 16:52 Путин поддержал идею новых мер помощи пострадавшим вкладчикам Финансы, 16:52 На Сахалине и Курилах из-за повреждения кабеля пропал интернет Общество, 16:48 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 16:45 Лавров анонсировал возобновление деятельности посольства в Ливии Политика, 16:36 Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России Общество, 16:31 «Оренбург» сообщил о трех заболевших воспалением легких футболистах Спорт, 16:22 В Казахстане установили памятник Назарбаеву Политика, 16:07 Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса единого дня голосования Политика, 16:04 Путин заявил о начале «масштабной законотворческой работы» после поправок Политика, 16:03 «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова Спорт, 15:58 Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП Общество, 15:54 Рособрнадзор заявил об отсутствии нарушений в первый день сдачи ЕГЭ Общество, 15:53 «Цены на нефть не достигнут пика еще 10 лет». Что делать с биткоином Крипто, 15:51
Поправки в Конституцию ,  
0 

Путин заявил о начале «масштабной законотворческой работы» после поправок

Чтобы привести в соответствие с обновленной Конституцией законодательство, нужно внести изменения в более 100 федеральных законов, а также в более 650 уставов и законов субъектов Федерации, сообщили президенту
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В связи с обновлением Конституции предстоит привести законодательство в соответствие с новыми нормами, заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон президент Владимир Путин.

«Вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции», — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в своем выступлении заявил, что изменения необходимо внести в более 100 федеральных и конституционных законов. Академик РАН Талия Хабриева заявила, изменения должны коснуться не только федерального законодательства, «должна перенастроиться вся система, вся правовая система, поскольку поправки затрагивают все уровни организации и функционирования публичной власти». «По примерным подсчетам, нужно уточнить и скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов Российской Федерации, из них 557 законов», — сказала она.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Хабриева предложила также сохранить рабочую группу в качестве «канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы».

Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. По тексту документа, поправки в Основной закон вступают в силу 4 июля 2020 года.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. По официальным данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», — было назначено на 22 апреля. Однако 25 марта Путин объявил о переносе голосования из-за угрозы COVID-19.

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой 11 марта, в тот же день его одобрил Совет Федерации. 14 марта закон о поправках в Конституцию подписал Путин. По нему поправки должны вступить в силу после всенародного голосования. 16 марта Конституционный суд России признал соответствующими главам 1, 2 и 9 положения Закона о поправке к Конституции, а также порядок вступления в силу изменений, предполагающий их одобрение на общероссийском голосовании.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Конституция, Владимир Путин, законодательство
Материалы по теме
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
Политика
Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Матвиенко заявила о противодействии голосованию по поправкам из-за рубежа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter