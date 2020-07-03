Путин заявил о начале «масштабной законотворческой работы» после поправок

Чтобы привести в соответствие с обновленной Конституцией законодательство, нужно внести изменения в более 100 федеральных законов, а также в более 650 уставов и законов субъектов Федерации, сообщили президенту

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В связи с обновлением Конституции предстоит привести законодательство в соответствие с новыми нормами, заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон президент Владимир Путин.

«Вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции», — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в своем выступлении заявил, что изменения необходимо внести в более 100 федеральных и конституционных законов. Академик РАН Талия Хабриева заявила, изменения должны коснуться не только федерального законодательства, «должна перенастроиться вся система, вся правовая система, поскольку поправки затрагивают все уровни организации и функционирования публичной власти». «По примерным подсчетам, нужно уточнить и скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов Российской Федерации, из них 557 законов», — сказала она.

Хабриева предложила также сохранить рабочую группу в качестве «канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы».