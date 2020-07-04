МИД попросил самостоятельно прилетевших из-за пандемии вернуть деньги

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Министерство иностранных дел обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, но при этом вернувшимся на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомления, которые были отправлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства», — говорится в уведомлениях.

В них также указывается, что МИД предлагает гражданам вернуть эти деньги в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений.

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