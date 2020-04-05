Что произошло за выходные. Главные новости РБК
В российских регионах начало прерываться транспортное сообщение из-за коронавируса
Различные меры введены в Республике Алтай, Томске, Красноярском крае, Калининграде.
- Республика Алтай приостановила регулярное авиасообщение с Москвой в качестве профилактики распространения коронавируса. При этом внутри республики авиарейсы сохранились, как и в несколько городов Сибирского федерального округа.
- С 6 апреля прилетевшие в Томск из Москвы и других регионов страны будут изолироваться на две недели. В аэропорту их будут встречать сотрудники управления Роспотребнадзора и полицейские, которые будут вручать соответствующие постановления.
- Все прилетающие в Красноярск и Норильск из Москвы или Санкт-Петербурга с 6 апреля будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин. Местные жители смогут провести период самоизоляции дома, а у те, у кого нет возможности провести изоляцию в необходимых условиях, будут отправлены в обсерватор.
- РЖД отменили поезда, следующие в Белоруссию и Калининград. Эта мера будет временно введена с 6 апреля, а сроки ее окончания пока неизвестны. Компания отменила семь маршрутов, связывающих Москву и Петербург с несколькими белорусскими городами и Калининградской областью.
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