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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Между российскими регионами начало прерываться транспортное сообщение, экономисты предупредили о двухлетней рецессии, приостановка вывоза россиян из-за рубежа, запуск системы «умного» контроля в Москве. Главное — в обзоре РБК

В российских регионах начало прерываться транспортное сообщение из-за коронавируса

Различные меры введены в Республике Алтай, Томске, Красноярском крае, Калининграде.

  • Республика Алтай приостановила регулярное авиасообщение с Москвой в качестве профилактики распространения коронавируса. При этом внутри республики авиарейсы сохранились, как и в несколько городов Сибирского федерального округа.
  • С 6 апреля прилетевшие в Томск из Москвы и других регионов страны будут изолироваться на две недели. В аэропорту их будут встречать сотрудники управления Роспотребнадзора и полицейские, которые будут вручать соответствующие постановления.
  • Все прилетающие в Красноярск и Норильск из Москвы или Санкт-Петербурга с 6 апреля будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин. Местные жители смогут провести период самоизоляции дома, а у те, у кого нет возможности провести изоляцию в необходимых условиях, будут отправлены в обсерватор.
  • РЖД отменили поезда, следующие в Белоруссию и Калининград. Эта мера будет временно введена с 6 апреля, а сроки ее окончания пока неизвестны. Компания отменила семь маршрутов, связывающих Москву и Петербург с несколькими белорусскими городами и Калининградской областью.

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

Аналитики описали кризисный сценарий в России с учетом максимальной активности государства по сдерживанию спада.

  • Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описал кризисный сценарий в России с учетом максимальной активности государства по сдерживанию спада. По мнению специалистов, даже при таком варианте ВВП упадет примерно на 3% за два года. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному — 0,6–1%, считают экономисты.
  • Этот сценарий потребует от российского государства масштабной программы антикризисных мер, к которой на данный момент власти еще не готовы, говорится в докладе. По оценкам центра, бюджетные стимулы должны составить не менее 2,6 трлн руб. только в 2020 году (около 2,4% ВВП 2019 года), чтобы обеспечить фискальное стимулирование (прежде всего в части уже заявленных президентом Владимиром Путиным социальных инициатив).
  • Согласно этому прогнозу, ранее озвученные главой государства цели по выводу экономики страны на траекторию роста выше 3% будут отложены как минимум на два, а то и на три года. В ЦМАКП предположили, что восстановление российской экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года.
  • Как отметили экономисты, при любом раскладе властям будет сложно избежать скачка бедности или безработицы. Для страны кризис может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом, так как на «карантинный шок» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса накладывается падение цен на нефть и нефтяных доходов. Снижение цен на нефть приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий «просто не сможет полноценно открыться вновь», предупредили в ЦМАКП.

Власти объяснили приостановку вывоза россиян из-за рубежа

В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки. Однако в ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан.

  • По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, правительство страны решило взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. Временная приостановка вывоза нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит», добавила она.
  • Реагируя на решение властей приостановить вывоз россиян из-за рубежа, режиссер Александр Сокуров обратился с письмом к главе Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину «застрявших» за границей. Сокуров отметил, что Россия смогла найти «огромные средства», чтобы отправить в другие государства транспортные самолеты со спецоборудованием и средствами личной защиты, в которых нуждается сама. «Но у нас нет ни авиации, ни средств для того, чтобы вернуть наших граждан на Родину», — написал в письме режиссер.
  • В СПЧ, отвечая на обращение Сокурова, заявили, что не содержащая подробностей информация о приостановке вывоза россиян из-за границы «порождает в обществе ощущение постепенного сворачивания помощи россиянам, оставшимся в тяжелой ситуации за рубежом». На этом фоне СПЧ попросил правительство принять необходимые меры для размещения подробных данных по этой теме.

Власти Москвы объяснили принцип работы системы с кодами для выхода из дома

Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле, в случае отсутствия специального пропуска «предусмотрены меры ответственности».

  • Для того чтобы вынести мусор либо выгулять возле дома животное, разрешения не потребуется. Это система будет внедрена только в случае ухудшения ситуации по коронавирусу или большого числа нарушений домашнего режима со стороны горожан.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев издал указ, в котором говорится, что в период обязательной самоизоляции жители региона смогут пользоваться личным транспортом, чтобы съездить в ближайшие магазины, а также гипермаркеты. Кроме того, жители смогут, так же как и в Москве, ездить на работу при необходимости, выходить из дома, чтобы выбросить мусор, выгулять собаку (не дальше 100 м) и обратиться за срочной медицинской помощью.
  • Помимо этого Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции, а также сделал обязательной социальную дистанцию 1,5 м. При этом губернатор не увидел необходимости в пропускном режиме в Подмосковье.
Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус
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