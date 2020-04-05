Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описал кризисный сценарий в России с учетом максимальной активности государства по сдерживанию спада. По мнению специалистов, даже при таком варианте ВВП упадет примерно на 3% за два года. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному — 0,6–1%, считают экономисты.

Этот сценарий потребует от российского государства масштабной программы антикризисных мер, к которой на данный момент власти еще не готовы, говорится в докладе. По оценкам центра, бюджетные стимулы должны составить не менее 2,6 трлн руб. только в 2020 году (около 2,4% ВВП 2019 года), чтобы обеспечить фискальное стимулирование (прежде всего в части уже заявленных президентом Владимиром Путиным социальных инициатив).

Согласно этому прогнозу, ранее озвученные главой государства цели по выводу экономики страны на траекторию роста выше 3% будут отложены как минимум на два, а то и на три года. В ЦМАКП предположили, что восстановление российской экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года.

Как отметили экономисты, при любом раскладе властям будет сложно избежать скачка бедности или безработицы. Для страны кризис может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом, так как на «карантинный шок» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса накладывается падение цен на нефть и нефтяных доходов. Снижение цен на нефть приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий «просто не сможет полноценно открыться вновь», предупредили в ЦМАКП.

Власти объяснили приостановку вывоза россиян из-за рубежа

В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки. Однако в ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, правительство страны решило взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. Временная приостановка вывоза нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит», добавила она.

Реагируя на решение властей приостановить вывоз россиян из-за рубежа, режиссер Александр Сокуров обратился с письмом к главе Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину «застрявших» за границей. Сокуров отметил, что Россия смогла найти «огромные средства», чтобы отправить в другие государства транспортные самолеты со спецоборудованием и средствами личной защиты, в которых нуждается сама. «Но у нас нет ни авиации, ни средств для того, чтобы вернуть наших граждан на Родину», — написал в письме режиссер.

В СПЧ, отвечая на обращение Сокурова, заявили, что не содержащая подробностей информация о приостановке вывоза россиян из-за границы «порождает в обществе ощущение постепенного сворачивания помощи россиянам, оставшимся в тяжелой ситуации за рубежом». На этом фоне СПЧ попросил правительство принять необходимые меры для размещения подробных данных по этой теме.

Власти Москвы объяснили принцип работы системы с кодами для выхода из дома

Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле, в случае отсутствия специального пропуска «предусмотрены меры ответственности».