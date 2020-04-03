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Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян

С 3 на 4 апреля Россия прекращает авиасообщение с зарубежными странами для вывоза россиян и иностранцев. МИД указывал, что вернуться домой хотели бы 25 тыс. россиян
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Рейсы, которые вывозят иностранных граждан из России, также прекратят полеты.

Источник в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил РБК эту информацию. Собеседник в другой компании также подтвердил эту информацию.

РБК отправил запрос в Росавиацию и пресс-секретарю премьер-министра Михаила Мишустина. В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил запросы в эти компании.

На прошлой неделе Росавиация ограничила до 500 человек в сутки число россиян, которых будут вывозить из зарубежных стран, где они «застряли» в связи с ограничениями из-за коронавируса. Рейсы в Москву были возможны только через международный аэропорт «Шереметьево». Для региональных аэропортов была принята квота — по 200 человек в день, возвращавшихся в Россию.

По подсчетам МИДа, количество россиян, которые хотят вернуться из-за границы на родину, составляет около 25 тыс. Глава Минтранса Евгений Дитрих объяснял сокращение рейсов тем, что так каждому прибывшему смогут уделять больше внимания. Прилетевшие в страну граждане были обязаны сдавать первичный тест на коронавирус прямо в аэропорту: у них измеряли температуру и брали биологический материал для анализа.

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Президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России решил с 27 марта прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение было сделано для вывозных рейсов и отдельных полетов по поручению властей.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировали 4149 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (2923) выявили в Москве. Погибли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Росавиация сообщала 22 марта, что за неделю авиакомпании вывезли около 20 тыс. россиян из девяти стран.

Авторы: Мария Кокорева, Гаяна Демурина
При участии: Юлия Старостина
Теги: Россия, авиасообщение, коронавирус
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