Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Рейсы, которые вывозят иностранных граждан из России, также прекратят полеты.
Источник в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил РБК эту информацию. Собеседник в другой компании также подтвердил эту информацию.
РБК отправил запрос в Росавиацию и пресс-секретарю премьер-министра Михаила Мишустина. В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.
Роспотребнадзор, mos.ru
График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил запросы в эти компании.