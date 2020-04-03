Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян

С 3 на 4 апреля Россия прекращает авиасообщение с зарубежными странами для вывоза россиян и иностранцев. МИД указывал, что вернуться домой хотели бы 25 тыс. россиян

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Рейсы, которые вывозят иностранных граждан из России, также прекратят полеты.

Источник в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил РБК эту информацию. Собеседник в другой компании также подтвердил эту информацию.

РБК отправил запрос в Росавиацию и пресс-секретарю премьер-министра Михаила Мишустина. В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил запросы в эти компании.