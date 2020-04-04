Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Бывший капитан «Барселоны» Хави пожертвовал €1 млн на борьбу с COVID-19 Спорт, 16:45 Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию Общество, 16:44 Во Франции неизвестный напал на прохожих с ножом Общество, 16:29 Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа Общество, 16:25 Количество пострадавших из-за взрыва в Орехово-Зуево выросло до шести Общество, 16:21 Макгрегор раскритиковал Китай за поставку некачественных средств защиты Спорт, 16:11 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 15:51 Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Орехово-Зуево Общество, 15:32 Шарапова опубликовала номер телефона и попросила присылать ей сообщения Спорт, 15:27 Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома Общество, 15:23 СК начал проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Общество, 15:10 Очевидцы сообщили подробности о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево Общество, 14:58 СМИ анонсировали переход футболиста «Спартака» Шюррле в «Бешикташ» Спорт, 14:38 При взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево погиб один человек Общество, 14:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

По словам вице-премьера, власти взяли тайм-аут на два дня, чтобы сформировать списки российских граждан, которые должны вернуться в страну. График их возвращения будет создан 6 апреля, пообещала она
Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан из-за рубежа, которые застряли за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. По ее словам, временная приостановка вывоза нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит».

Она также пообещала, что график возвращения российских граждан из-за границы будет создан в понедельник, 6 апреля. «Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны», — добавила вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Россия прекратила вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать
Политика

В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки. Однако в ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, такое решение принято в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания. По данным источников РБК, идея приостановки вывозных рейсов принадлежала именно Голиковой, которая основывалась на позиции Роспотребнадзора, а Росавиация и Минтранс выступали против.

При этом источник РБК, близкий к Росавиации, сообщил, что иностранным компаниям могут позволить забирать своих граждан, если их самолеты будут прилетать пустыми, забирать людей и возвращаться обратно.

Для возвращения на родину россиянам следует заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза, сообщили ранее в оперативном штабе. По данным Росавиации от 27 марта, наибольшее число россиян, которые застряли за границей, находятся в Таиланде (27 тыс.) и Индонезии (4 тыс.). В МИД позднее рассказали, что желание вернуться в Россию из-за рубежа выразили 25 тыс. граждан.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Утром 4 апреля кабмин одобрил выделение МИДу денег из резервного фонда для помощи тем россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за вируса. Средства пойдут на оплату их пребывания в иностранных государствах и продление срока действия документов.

По состоянию на 4 апреля в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусной инфекцией. По словам Голиковой, из них 808 случаев — это привезеные из-за границы, еще 2854 человека заболели по контакту от тех, кто приехал. «И 487 — это цифра, которую мы сейчас разбираем, имея в виду отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь как контактным», — сказала она (цитата по ТАСС).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Татьяна Голикова
Материалы по теме
Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам
Общество
Посольство сообщило о 2 тыс. ждущих эвакуацию из США россиянах
Общество
Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter