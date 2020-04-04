Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

По словам вице-премьера, власти взяли тайм-аут на два дня, чтобы сформировать списки российских граждан, которые должны вернуться в страну. График их возвращения будет создан 6 апреля, пообещала она

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан из-за рубежа, которые застряли за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. По ее словам, временная приостановка вывоза нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит».

Она также пообещала, что график возвращения российских граждан из-за границы будет создан в понедельник, 6 апреля. «Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны», — добавила вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки. Однако в ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, такое решение принято в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания. По данным источников РБК, идея приостановки вывозных рейсов принадлежала именно Голиковой, которая основывалась на позиции Роспотребнадзора, а Росавиация и Минтранс выступали против.