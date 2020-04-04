Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома

Код позволит передвигаться по городу пешком, на личном или общественном транспорте, для горожан без него предусмотрена ответственность. Для выноса мусора или выгула домашнего животного пропуск не потребуется

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва технически готова к запуску системы «умного» контроля за самоизоляцией, однако она будет внедрена только в случае ухудшения ситуации по коронавирусу или большого числа нарушений домашнего режима со стороны горожан. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий, заявление опубликовано на сайте мэрии.

Система заработает после того, как московское правительство подпишет соответствующий акт, пояснили в департаменте. В этом случае жителям Москвы нужно будет получить специализированные коды для выхода на улицу. Это можно сделать с помощью телефона либо через личный кабинет на сайте мэрии — тогда код будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которые можно сохранить на телефон, получить по электронной почте или распечатать.

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Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле, если же у москвича не будет специального пропуска, за это «предусмотрены меры ответственности». Для того чтобы вынести мусор либо выгулять возле дома животное, разрешения не потребуется, пояснили в департаменте.

2 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве пока нет необходимости введения спецпропусков, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции. По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом. При этом он допустил, что столичные власти вернутся к рассмотрению вопроса о пропускном режиме, если эпидемиологическая ситуация ухудшится либо вырастет число нарушителей карантина.