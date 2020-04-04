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Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома

Код позволит передвигаться по городу пешком, на личном или общественном транспорте, для горожан без него предусмотрена ответственность. Для выноса мусора или выгула домашнего животного пропуск не потребуется
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва технически готова к запуску системы «умного» контроля за самоизоляцией, однако она будет внедрена только в случае ухудшения ситуации по коронавирусу или большого числа нарушений домашнего режима со стороны горожан. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий, заявление опубликовано на сайте мэрии.

Система заработает после того, как московское правительство подпишет соответствующий акт, пояснили в департаменте. В этом случае жителям Москвы нужно будет получить специализированные коды для выхода на улицу. Это можно сделать с помощью телефона либо через личный кабинет на сайте мэрии — тогда код будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которые можно сохранить на телефон, получить по электронной почте или распечатать.

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Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле, если же у москвича не будет специального пропуска, за это «предусмотрены меры ответственности». Для того чтобы вынести мусор либо выгулять возле дома животное, разрешения не потребуется, пояснили в департаменте.

2 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве пока нет необходимости введения спецпропусков, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции. По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом. При этом он допустил, что столичные власти вернутся к рассмотрению вопроса о пропускном режиме, если эпидемиологическая ситуация ухудшится либо вырастет число нарушителей карантина.

Режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта. Жителям запретили выходить из дома, кроме как за продуктами, срочной медицинской помощью, для выгула домашнего животного в позволенном радиусе 100 м или чтобы выбросить мусор. За нарушение предусмотрено наказание: граждане могут получить штраф до 5 тыс. руб., а организации — до 500 тыс. После того как президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля по всей стране, мэрия столицы объявила, что ограничительные меры в городе будут действовать до 1 мая.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Накануне, 3 апреля, в столице запустили систему, которая позволяет отслеживать местонахождение больных COVID-19, которые обязаны не покидать жилище. Ряд заболевших получили смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг», разработанным по заказу мэрии. Власти Москвы уточнили, что приложение будет использоваться только для контроля за больными, на всех жителей Москвы этот порядок распространять не будут.

По данным оперативного штаба, в России подтвержден 4731 случай заболевания COVID-19, из них большая часть (3357) в Москве.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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