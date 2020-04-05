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В Московской области сделали обязательной социальную дистанцию в 1,5 м

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Предприятия и организации, открытые в нерабочий период, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе сотрудниками, в 1,5 м. Об этом говорится в указе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Поддерживать социальную дистанцию необходимо, в частности, с помощью специальной разметки в помещениях, а также особого режима допуска на территорию зданий, строений и сооружений.

«Из рекомендательного это требование становится обязательным», — говорится в Telegram-канале Воробьева.

В Instagram губернатор также добавил, что все работодатели должны обеспечить максимальную защиту своих сотрудников. «Если ваш директор говорит вам выходить, он должен предоставить вам средства защиты — маски, перчатки, жидкости для дезинфекции. А помещение, где вы работаете, необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать», — написал Воробьев.

Материал дополняется.

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