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Воробьев не увидел необходимости в пропускном режиме в Подмосковье

Подольск, Московская область (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Московской области угроза коронавируса пока не приведет к введению пропусков для передвижения, однако работодателям все же рекомендуется выдать справки сотрудникам, которых не перевели на удаленную работу, написал губернатор области Андрей Воробьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье», — говорится в сообщении.

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Воробьев уточнил, что, если власти все же захотят ввести спецпропуска, в первую очередь их получат «все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь».
Несмотря на отсутствие официального пропускного режима, Воробьев порекомендовал компаниям выдать сотрудникам, которые приходят на рабочие места, подтверждающий документ, который может попросить полиция. Губернатор напомнил, что на работу не могут выходить пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

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Губернатор сообщил, что все стратегические заводы области продолжат работать. Кроме того, открыты предприятия, которые должны продолжать деятельность, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить регион своей продукцией. Среди таких Воробьев перечислил строительные комплекс, склады товаров первой необходимости, логистические компании, производство автомобилей и продуктов, чьи «контракты заключены на месяцы вперед». Воробьев уточнил, что остаются работающими точки питания, которые теперь могут продавать еду только навынос.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом. От спецпропусков отказались, потому что жители начали соблюдать правила всеобщей самоизоляции и остались дома на этой неделе. Собянин заявил, что власти делают все, что бы не разрушить экономику ограничительными мерами.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Московская область, Андрей Воробьев, коронавирус
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