Воробьев не увидел необходимости в пропускном режиме в Подмосковье

Подольск, Московская область (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Московской области угроза коронавируса пока не приведет к введению пропусков для передвижения, однако работодателям все же рекомендуется выдать справки сотрудникам, которых не перевели на удаленную работу, написал губернатор области Андрей Воробьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Воробьев уточнил, что, если власти все же захотят ввести спецпропуска, в первую очередь их получат «все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь».

Несмотря на отсутствие официального пропускного режима, Воробьев порекомендовал компаниям выдать сотрудникам, которые приходят на рабочие места, подтверждающий документ, который может попросить полиция. Губернатор напомнил, что на работу не могут выходить пожилые и люди с хроническими заболеваниями.