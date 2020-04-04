Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам
Режиссер потребовал принять меры для возвращения россиян, оставшихся за рубежом после того, как Россия полностью прекратила международное авиасообщение. СПЧ попросил кабмин предпринять меры для помощи находящимся в беде россиянам
Александр Сокуров
(Фото: AlexanderSokurov.spb.ru / Facebook)
Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на странице «Остров Сокурова» в Facebook.
В письме режиссер обратил внимание на решение властей полностью приостановить с 4 апреля авиасообщение с другими странами для эвакуации россиян. «Российское государство приняло решение не возвращать своих граждан, оказавшихся за пределами России и терпящих бедствие в условиях пандемии. <...> Как может быть, что Россия бросает своих граждан, нуждающихся в помощи?» — написал он.
Сокуров добавил, что Россия сумела найти «огромные средства», чтобы отправить в другие государства транспортные самолеты со спецоборудованием, дезинфицирующими средствами и масками в которых нуждается сама. «Но у нас нет ни авиации, ни средств для того, чтобы вернуть наших граждан на Родину», — заявил он.
Режиссер призвал совет и главу СПЧ отреагировать на ситуацию и подготовить текст обращения к правительству.
СПЧ понимает, что оперативный штаб правительства решил приостановить авиарейсы для возвращения россиян на родину, чтобы защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания, говорится в заявлении появившемся на сайте совета. Тем не менее, считает СПЧ, сокращение числа рейсов, а затем и их приостановка «порождают в обществе ощущение постепенного сворачивания помощи россиянам, оставшимся в тяжелой ситуации за рубежом».
«Кроме того, отсутствие своевременной, детальной информации о запланированных мерах и четких механизмах их реализации порождают неадекватные слухи и алармистские настроения среди людей, уже многие дни находящихся в стрессовой ситуации вдали от дома», — отмечается в заявлении.
СПЧ попросил правительство принять меры по размещению подробной информации на официальных ресурсах, организации «горячих линий» и привлечения диппредставительств для расширения помощи россиянам, которые застряли за границей.
По мнению члена СПЧ, журналиста Кирилла Вышинского, Сокуров мог не знать, что приостановка авиасообщения для возвращения в страну россиян — временная мера, «хотя это было понятно уже вчера, об этом было написано на сайте Стопкоронавирус.рф». «Мне кажется, что не стоит так эмоционально реагировать, не прояснив ситуацию до конца, тем более, что ситуация не так драматична, как может изначально показаться», — сказал он РБК.
«Временный характер запрета на ввоз граждан — это как? Пять-шесть дней люди должны сидеть в аэропорту и мучиться?» — заявил позднее РБК Сокуров. По мнению режиссера, «для такой страны как Россия это не самая сложная задача — вернуть своих граждан».
О том, что Россия решила полностью приостановить международные рейсы для возвращения своих граждан, стало известно 3 апреля. В оперативном штабе сообщили, что это решение было принято в целях защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19 в стране.
В оперативном штабе также отметили, что россиянам, которые хотят попасть на родину, нужно заполнить форму на портале госуслуг и ждать решения о сроках вывоза. Власти пообещали помочь тем, кто предоставит о себе сведения, и выделили МИДу на эти цели 500 млн руб.
На следующий день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не остановила вывоз застрявших россиян из-за рубежа, а взяла тайм-аут на два дня, чтобы сформировать списки российских граждан. Она пообещала, что график их возвращения на родину будет готов 6 апреля и работа по возвращению россиян возобновится, и подчеркнула, что Россия «никого не бросает».
По данным МИД, за границей остаются около 25 тыс. россиян, которые хотят вернуться в Россию из-за введенных ограничений.