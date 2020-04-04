Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам

Режиссер потребовал принять меры для возвращения россиян, оставшихся за рубежом после того, как Россия полностью прекратила международное авиасообщение. СПЧ попросил кабмин предпринять меры для помощи находящимся в беде россиянам

Александр Сокуров (Фото: AlexanderSokurov.spb.ru / Facebook)

Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на странице «Остров Сокурова» в Facebook.

В письме режиссер обратил внимание на решение властей полностью приостановить с 4 апреля авиасообщение с другими странами для эвакуации россиян. «Российское государство приняло решение не возвращать своих граждан, оказавшихся за пределами России и терпящих бедствие в условиях пандемии. <...> Как может быть, что Россия бросает своих граждан, нуждающихся в помощи?» — написал он.

Сокуров добавил, что Россия сумела найти «огромные средства», чтобы отправить в другие государства транспортные самолеты со спецоборудованием, дезинфицирующими средствами и масками в которых нуждается сама. «Но у нас нет ни авиации, ни средств для того, чтобы вернуть наших граждан на Родину», — заявил он.

Режиссер призвал совет и главу СПЧ отреагировать на ситуацию и подготовить текст обращения к правительству.