Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Фото: altai-republic.ru

Республика Алтай приостановила регулярное авиасообщение с Москвой для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте властей региона.

«С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания «Победа», с сегодняшнего дня отменены рейсы S7», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

По данным властей, рейсы внутри республики сохранились, как и в ряд городов Сибирского федерального округа. В администрации отметили, что «Победа» приостановила рейсы внутри России до 31 мая, а авиакомпания S7 — до 23 апреля.

В России выявили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 45 человек умерли. В Республике Алтай не выявили ни одного случая инфицирования. Однако в регионе до 30 апреля действует режим самоизоляции.