Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В список вошли непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями, предприятия, поставляющие продукты и товары первой необходимости и им сопутствующие организации по логистике и доставке этих товаров, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, строительный комплекс.

Большая часть предприятий области продолжает работать, уточняется в сообщении.

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