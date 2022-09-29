Карты «Мир» за границей почти перестали работать. Какие есть альтернативы

Иностранные банки продолжают отказываться от работы с картами «Мир» из-за риска санкций США. РБК рассказывает, какие способы оплачивать свои потребности за границей остались у россиян

В середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. 28 сентября турецкий телеканал NTV сообщил об отказе сразу трех турецких госбанков работать с картами «Мир». Информация не подтверждалась официально, но если она верна, то в Турции не останется банков, принимающих эти карты. И хотя Анкара работает над альтернативой «Миру», детали нового механизма по-прежнему неизвестны. РБК разбирался, где теперь нельзя воспользоваться картой «Мир» и какие есть альтернативы для россиян за границей.

Как проходил отказ от карт? Карты российской платежной системы первыми после заявления Минфина США перестали принимать турецкие частные банки Isbank и Denizbank, затем такое же решение приняли казахстанский Халык Банк, вьетнамский BIDV, а также узбекистанская платежная система UZCARD, в сети которой работали и карты «Мир». Турецкие крупнейшие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, по данным «РИА Новости», рассказали, что по состоянию на утро 28 сентября не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы.

Угроза санкций может перерасти в реальные ограничения. 28 сентября The Wall Street Journal сообщила, что США могут ввести санкции против платежной системы «Мир». Это будет означать, что под угрозой ограничений напрямую окажутся все финансовые институты, продолжающие работать с российскими картами.

Где еще работает российская платежная система? В Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Но все зависит от банка (они самостоятельно должны заключить соответствующие соглашения). Ранее список со всеми странами и банками, принимающими карты «Мир», был опубликован на официальном сайте платежной системы, но после заявления Минфина США эту информацию удалили. В марте из России ушли международные платежные системы Mastercard и Visa, поэтому «Мир» оставалась одним из немногих способов для россиян пользоваться картой за рубежом.

Почему иностранцы не стали даже дожидаться введения санкций? Как отмечал американский Минфин, риски введения санкций возникают «за счет расширенного использования национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», в то время как НСПК обрабатывает «транзакции для определенных российских банков (многие банки находятся под блокирующими санкциями США. — РБК) и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц».

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«НСПК сама по себе достаточно слабо связана с иностранными юрисдикциями, блокирующие санкции непосредственно в отношении нее, скорее всего, особого результата не дадут, так как нечего блокировать», — отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Но отказ от определенных действий в связи с санкционной угрозой — явление давно уже не новое, продолжает он: «Если американские власти пригрозили санкциями, значит, в отношении нарушителей они их с высокой долей вероятности все же введут. Угроза санкций заставила компании Lenovo и Xiaomi прекратить поставки в Россию: хотя официальных заявлений так и не было сделано, такое решение совпало с заявлениями властей США о возможных санкциях». Вполне объяснимо, что крупные финансовые учреждения, стоя перед выбором между доступом к финансовой системе США и работой с платежной системой «Мир», делают прагматичный выбор в пользу финансовой системы США, так как санкции гарантированно лишат их доступа к любым расчетам в долларах, резюмирует юрист.

Какие есть альтернативы

Чтобы безналично расплачиваться за границей или снимать наличные деньги с карт, россияне могут открыть карту зарубежного банка и пополнять ее с помощью переводов со счета российского банка. Однако многие банки открывают счета россиянам с ограничениями (только при наличии договора аренды или при иной легализации человека в стране), а функция перевода сохранилась лишь у некоторых российских кредитных организаций. Из-за санкций многие крупные российские банки не могут проводить международные валютные переводы либо отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется при трансграничных операциях. В санкционные списки включены Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк, от SWIFT отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. Также иностранные банки начали закрывать корреспондентские счета российским банкам, не подпавшим под санкции. Это тоже необходимо для международных переводов. Поэтому ряд кредитных организаций отказался от переводов, ввел повышенные комиссии и минимальные суммы на трансграничные операции.

Если иностранной карты нет, то можно воспользоваться системами денежных переводов — «Золотая корона», Contact или Unistream. При таком переводе деньги можно получить или на карту, или в отделении банка-партнера, говорит директор отдела форензик Kept Елена Петерсон.

Еще одно ограничение для переводов — это лимиты ЦБ. Резиденты, а также нерезиденты из дружественных стран могут переводить со счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $150 тыс. в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте). Для транзакций через системы денежных переводов месячный лимит установлен на уровне $10 тыс. (или эквивалент).

По мнению Петерсон, выходом из ситуации являются наличные рубли, которые можно менять на местную валюту в странах СНГ и Турции. Для выезда в другие страны российские рубли можно менять на доллары или евро внутри России. «Сейчас, когда ситуация меняется динамически, наличные могут быть наиболее универсальным способом оплаты, поэтому при поездке может быть полезно ехать с достаточной суммой», — отмечал ранее руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Однако на обмен наличных долларов и евро внутри страны тоже есть ограничения в связи с эмбарго на их ввоз в страну, введенным США и ЕС.

Свою работу в России продолжает китайская платежная система UnionPay, карты которой работают за границей. Хотя у российских держателей карт могут возникнуть сложности с сетью приема платежей, такие карты можно использовать для снятия наличных в банкоматах. Иностранные сервисы, прекратившие оказывать услуги россиянам, блокируют платежи не только по принципу отечественной платежной системы, но и по принципу банка — эмитента карты, то есть карты UnionPay тоже подпадают под эти ограничения, если выпущены в России.

Аналогом карт «Мир» в Турции, как считает Петерсон, может стать независимая от НСПК совместно созданная инфраструктура только для расчетов между Россией и Турцией либо заново созданная турецкая финансовая организация для расчетов только с приглашенными и «заинтересованными» финансовыми институтами. Чтобы убрать риск санкционного давления, такая структура не сможет оказывать услуги по расчетам в валютах недружественных (для России) стран», — говорит эксперт.

«Надвигающаяся реальность: пополнение криптосчета в рублях, далее обналичивание через «криптоматы», которые доступны прямо на улицах в некоторых странах», — говорит Петерсон. Для этого рубли можно обменять на токены через криптобиржи, чтобы затем при выезде в другую страну обменять криптовалюту на местную валюту, доллары или евро.

Однако российские банки могут блокировать переводы, которые проводятся с целью пополнения криптокошельков. Год назад ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей, в том числе в адрес криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы). К признакам относится, например, большое количество однотипных операций. Банкам рекомендовано отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним. В начале сентября этого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин и Банк России переосмыслили подход к криптовалютам и считают, что в ближайшее время необходимо легализовать трансграничные расчеты в крипте.