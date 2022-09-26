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Финансы ,  
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Спрос на наличные в России вновь превысил ₽100 млрд

Статистика ЦБ: оборот наличных в обращении за три дня вырос на 114 млрд руб.
За пятницу и выходные объем наличных в обращении вырос на ₽114 млрд, что говорит о росте спроса на них со стороны банков и, как следствие, населения и бизнеса, следует из данных ЦБ. Но показатель оказался ниже, чем 22 сентября
Фото: Василий Федосенко / ТАСС
Фото: Василий Федосенко / ТАСС

Объем наличных денег в обращении за 23 сентября вырос на 114,2 млрд руб., следует из статистики, опубликованной Банком России. Показатель превысил 100 млрд руб. второй раз подряд — 22 сентября рост составил 132,1 млрд руб, что стало максимумом с 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков в тот или иной день. Пятничный показатель отражает потенциальный спрос не только в этот день, но и в выходные. Сумма традиционно близка к величине снятия наличных населением и предприятиями и, таким образом, во многом отражает их спрос на наличность.

В прошлый раз показатель превышал 100 млрд руб. более одного дня подряд в конце февраля — начале марта, показывает статистика ЦБ. Тогда, чуть больше чем за неделю до 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, оборот наличных в стране увеличился на 2,9 трлн руб.

Нынешний всплеск эксперты, опрошенные РБК, связывали с началом частичной мобилизации в России. С одной стороны, люди готовятся к ухудшению экономической ситуации и стараются перевести деньги в более ликвидную форму, объясняла главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. С другой — некоторые граждане снимали наличные, чтобы выехать в ближайшие страны СНГ, и рассчитывали при необходимости конвертировать рубли в другие валюты уже там, говорил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

На курс рубля снятие наличных значительно не влияет — более того, он укрепился с 60–62 руб. за доллар, которые фиксировались до начала частичной мобилизации, до 57–58 руб. Как поясняла Донец, это значит, что спрос на нее не такой большой. Кроме того, в России с марта действуют ограничения на снятие наличной валюты: ее можно получить со своих счетов и вкладов только в случаях, если деньги на них были переведены до 9 марта — и не более $10 тыс., остальное будет выдано в рублях. США и Евросоюз в рамках санкций из-за конфликта на Украине в марте ввели запрет на поставку в Россию долларов и евро.

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