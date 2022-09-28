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Война санкций ,  
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WSJ узнала о планах США ввести санкции против карт «Мир» и АСВ

Набор новых санкций, которые США и Евросоюз разрабатывают против России, существенно различаются, узнал WSJ. Если европейские издание назвало «скромными», то американцы собираются ударить по финансовому сектору
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

США и Европейский союз готовят новые санкции против России, несмотря на то что некоторые члены ЕС ставят под сомнение уже существующие ограничения, а «экономическая боль в Европе» растет, сообщает The Wall Street Jounal.

Администрация президента США Джо Байдена готовит собственную новую серию экономических санкций, стремясь ужесточить «финансовый кордон» вокруг российской экономики.

По словам официальных лиц США, потенциальные цели включают связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики, в том числе Российское агентство по страхованию вкладов, которое призвано защищать банковские счета россиян, и Национальную систему платежных карт «Мир». США подозревают, что Москва использует эти учреждения, чтобы избежать западных санкций в отношении своей банковской системы, заявили изданию официальные лица.

Кроме того, под санкции могут подпасть Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Белый дом также рассматривает возможность отключения большего числа российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, введения экспортного контроля над более широким спектром товаров, необходимых экономике, и введение санкций против большего числа государственных компаний.

Politico узнала о планах ЕС смягчить антироссийские санкции
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По словам официальных лиц, окончательное решение о том, какие организации и товары подпадут под санкции, еще не принято.

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Европейская комиссия, вероятно, предложит новые меры контроля за российским импортом и экспортом, включая запрет на импорт некоторых алмазов. Брюссель также предложит включить в санкционные списки больше «российских чиновников и прокремлевских сепаратистов» в рамках «нового скромного пакета мер» по усилению давления на Кремль, отмечает издание.

В то же время Politico сообщил, что послы ЕС предложат Европейской комиссии ввести ограничение цен на нефть и другие санкции, но ослабить некоторые из уже существующих. В частности, по данным издания, ЕС предложит смягчить свои санкции в отношении других товаров, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений и цемента.

Новые ограничения со стороны ЕС будут означать, что судоходным и страховым компаниям будет запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает установленный потолок. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии, это примерно на 30% дешевле текущих цен на нефть в Европе.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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