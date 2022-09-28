Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 10:06
Турецкие банки отвергли предписание остановить работу с картами «Мир» Политика, 10:02
Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Pro, 10:01
Эксперты назвали города — лидеры по росту цен на новостройки в 2022 году Недвижимость, 09:59
В Таджикистане заявили о самостоятельном решении банков по картам «Мир» Финансы, 09:58
Боррель связал повреждения на «Северных потоках» с преднамеренными актами Политика, 09:56
Месси вошел в топ-3 по голам в международных матчах Спорт, 09:42
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Pro, 09:27
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:19
Politico узнал о планах смягчить санкции на российские цемент и удобрения Политика, 09:17
Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины Политика, 09:11
Экономисты оценили влияние повышения тарифов ЖКХ на доходы и инфляцию Экономика, 09:03
Глава МИД Швеции назвала взрывы причиной разрушений на «Северных потоках» Политика, 09:02
Финансы ,  
0 

В Таджикистане заявили о самостоятельном решении банков по картам «Мир»

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Таджикистане банки самостоятельно принимают решение по использованию карт российской системы «Мир», сообщили РБК в управлении по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана.

«На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт «Мир» в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт «Мир» необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — сообщили в финансовом регуляторе.

В Нацбанке отметили, что, согласно двухстороннему соглашению между таджикистанским оператором Национальных платежных систем «Корти милли» и российской НСПК «Мир», а также на основе договоров, подписанных с таджикскими банками, держатели карт «Мир» обслуживались в терминальной сети некоторых банков Таджикистана (Амонатбанк и Душанбе Сити Банк).

РБК направил запрос в Душанбе Сити Банк.

Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» 24 сентября, сославшись на сбои. «С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», на данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», — заявили в пресс-службе банка (цитата по «РИА Новости»).

Турецкий телеканал сообщил об отказе трех госбанков от карты «Мир»
Финансы
Фото:Ergin Yalcin / Gettyimages

В сентябре два крупных частных банка Турции — Isbank и Denizbank — прекратили принимать карты «Мир». В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций. В этом предупреждении говорилось, что если они заключают новые или расширяют действующие соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Теги
«Мир» Банковские карты Банки Таджикистан
Материалы по теме
Турецкий телеканал сообщил об отказе трех госбанков от карты «Мир»
Финансы
Второй по величине банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир»
Политика
В Узбекистане приостановили обслуживание зарубежных карт «Мир»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter