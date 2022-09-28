В Таджикистане заявили о самостоятельном решении банков по картам «Мир»

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Таджикистане банки самостоятельно принимают решение по использованию карт российской системы «Мир», сообщили РБК в управлении по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана.

«На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт «Мир» в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт «Мир» необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — сообщили в финансовом регуляторе.

В Нацбанке отметили, что, согласно двухстороннему соглашению между таджикистанским оператором Национальных платежных систем «Корти милли» и российской НСПК «Мир», а также на основе договоров, подписанных с таджикскими банками, держатели карт «Мир» обслуживались в терминальной сети некоторых банков Таджикистана (Амонатбанк и Душанбе Сити Банк).

РБК направил запрос в Душанбе Сити Банк.

Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» 24 сентября, сославшись на сбои. «С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», на данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», — заявили в пресс-службе банка (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре два крупных частных банка Турции — Isbank и Denizbank — прекратили принимать карты «Мир». В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций. В этом предупреждении говорилось, что если они заключают новые или расширяют действующие соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».