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Турецкие банки отвергли предписание остановить работу с картами «Мир»

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представители крупнейших турецких банков Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank ответили на запрос, что по состоянию на утро 28 сентября не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы «Мир», операции продолжаются, сообщает «РИА Новости».

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы «Мир».

По информации агентства, решение турецких банков демонстрирует, что «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы», а поведение банкиров знаменует собой поворот в позиции Турции в отношении санкций против России.

Материал дополняется

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