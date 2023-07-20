Эксперты объяснили, как санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим» повлияют на банки и переводы

Санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим». Как они повлияют на банки и переводы

Под жесткие санкции США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк. РБК разбирался, как это может повлиять на сами финансовые организации, а также на переводы россиян и мигрантов за рубеж

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20 июля, в день вывода предпринимателя Олега Тинькова из-под санкций Великобритании, под самые жесткие ограничения — блокирующие санкции США — попал основанный им Тинькофф Банк, акционером которого бизнесмен перестал быть в 2022 году. Новый раунд санкций затронул и другие финансовые организации и стал самым заметным с февраля этого года, когда в американский список SDN и санкционные списки Великобритании и Евросоюза попало множество банков, которые до этого избегали таких ограничений.

Для Тинькофф Банка, крупнейшим, но не контролирующим акционером которого сейчас является «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина, это не первые санкции — ранее их уже вводили Брюссель и Лондон. Но новые ограничения означают блокировку долларовых активов и переводов в этой валюте (аналогичные жесткие санкции против «Тинькофф» ввела Канада). Ограничения при этом затрагивают российский Тинькофф Банк, а не его материнскую структуру TCS Group, зарегистрированную на Кипре. Именно ее акции торгуются на бирже.

США, помимо этого, включили в SDN Локо-банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), а также банк «Юнистрим» — оператор одноименной платежной системы (одна из трех крупнейших наряду с «Золотой короной» и Contact). РБК разбирался, как новый раунд санкций отразится на «Тинькофф», сократят ли новые ограничения возможности клиентов «Тинькофф Инвестиций» вкладываться в иностранные активы и что будет с переводами за рубеж.

Как новые фигуранты санкционного списка реагируют на попадание в него Тинькофф Банк: «Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Сейчас мы выясняем, какое влияние будут иметь введенные санкции. Продукты, сервисы и приложения «Тинькофф» работают, как обычно». «Тинькофф Инвестиции»: «Мы подготовились к любым возможным событиям». Локо-банк: «Локо-банк продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах США. Локо-банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года (срок завершения соответствующей лицензии от американского санкционного регулятора OFAC. — РБК). Введенные ограничение не влияют на работу банка внутри России. Все продукты и онлайн-сервисы доступны в обычном режиме». «Солидарность»: «Банк продолжает осуществлять работу по операциям в штатном режиме без изменений. Мы были готовы к ограничениям подобного рода и постарались сделать все, чтобы наши сервисы не были подвержены влиянию недружественных стран. Но, к сожалению, из-за опасения вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом. Если вы сейчас находитесь в другой стране, рекомендуем снять наличные сегодня [20 июля]». «Юнистрим»: «С учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций и ограничений, введенных в отношении российских банков, банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки... Банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире, в том числе с использованием национальных валют, доля которых будет возрастать». ПСКБ не ответил на запросы РБК.

Как новые санкции могут сказаться на бизнесе Тинькофф Банка

В 2022 году, еще не будучи под западными санкциями, Тинькофф Банк оставался прибыльным. По итогам года его финансовый результат составил 20,8 млрд руб. по МСФО — втрое меньше докризисного уровня. Однако в первом квартале чистая прибыль TCS Group, которая формируется в основном за счет показателей банка, достигла 16,2 млрд руб. (.pdf).

Инвесторы в моменте негативно отреагировали на попадание Тинькофф Банка под санкции США — акции идут вниз, но сильного эффекта на бизнес новые ограничения не окажут, считает аналитик БКС Елена Царева. Она указывает, что блокировка угрожает корреспондентским отношениям «Тинькофф» с контрагентами за рубежом, но полагает, что «в стресс-сценариях банк такое развитие событий допускал и заранее готовился».

«Тинькофф» является, по сути, банком-монолайнером, который обслуживает около 28 млн розничных клиентов. Очевидно, что под потенциальной угрозой находятся средства в расчетах, и нельзя исключать отдельные остатки на корреспондентских счетах. В то же самое время за год банк, вероятно, сократил такие классы активов до минимума», — соглашается независимый аналитик Андрей Бархота.

В 2022 году «Тинькофф» существенно расчистил баланс от активов в долларах и евро, писал РБК. Долларовые активы сократились на 39,7%, до 124,56 млрд руб., пассивы же в американской валюте на отчетную дату составили 129,8 млрд руб., что на 43,2% меньше остатков на конец 2021 года. Объем долларовых деривативов на балансе за тот же период просел в 4,6 раза, до 6,4 млрд руб. Таким образом, открытая позиция банка по доллару на конец 2022 года составила всего 0,8 млрд против 6,6 млрд руб. годом ранее. За тот же период активы Тинькофф Банка в евро упали в 2,4 раза, до 23,1 млрд руб., а пассивы сократились лишь на 46,7%, до 25,1 млрд руб. По этой валюте открытая позиция превратилась из длинной (активы превышают пассивы) в короткую (пассивы больше активов) и составила около 2 млрд руб.

Тинькофф Банк уже фиксировал косвенные потери от санкций — в июне 2022 года он оказался в числе игроков, чьи счета в евро оказались заморожены в Национальном расчетном депозитарии из-за ограничений ЕС. Речь идет об остатках на 5,2 млрд руб., следует из отчетности за первый квартал (.pdf).

Новые санкции не окажут прямого и мгновенного эффекта на финансовую эффективность банка, считает Бархота. «Тем не менее сужение транзакционных возможностей для клиентов способно снизить показатели клиентской лояльности и самого притока новых клиентов, что обусловит снижение потенциальных объемов бизнеса и сокращение маржинальности. Эффект от введения санкций можно оценить в минус 3–5 п.п. к рентабельности банка в 2023 году по сравнению с уровнем, достигаемым в отсутствие санкций», — прогнозирует аналитик. На конец первого квартала рентабельность капитала (ROE) TCS Group составляла 30,5% — выше средней по сектору (28,9%, по данным ЦБ). Годом ранее, на пике кризиса, она падала до 3,1%.

Что это значит для клиентов «Тинькофф Инвестиций»

В «Тинькофф Инвестициях» отметили, что компания подготовилась «к любым возможным событиям». По общему правилу попадание компании в американский SDN означает, что она лишается доступа ко всем активам, номинированным в долларах США. Но в феврале 2023 года, после того как банк «Тинькофф» и входящие в его контур компании попали под блокирующие санкции ЕС, клиентов «Тинькофф Инвестиций» перевели «в новую неподсанкционную компанию». Благодаря этому в середине марта «Тинькофф Инвестиции» возобновили торги частью иностранных ценных бумаг: инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций (Китай, Гонконг) и «ограниченное число американских бумаг».

«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с иностранными ценными бумагами», — поясняли в компании. Это же решение позволит сохранить для клиентов доступ к иностранным активам и после введения блокирующих санкций США, уточнил РБК представитель «Тинькофф Инвестиций».

По итогам 2022 года число клиентов «Тинькофф Инвестиций» составляло более 4,2 млн человек, следует из отчетности компании по МСФО. По итогам первого полугодия 2023 года компания не раскрывала число клиентов.

Как новый раунд затронет переводы и расчеты за рубежом

Тинькофф Банк и «Солидарность» являются эмитентами карт китайской платежной системы UnionPay. В феврале 2023 года у пяти банков, попавших в SDN, такие карты перестали работать за границей. В России все операции по картам проходят через Национальную систему платежных карт, поэтому ограничения не влияют на их работоспособность внутри страны.

«Тинькофф» уже предупредил клиентов об этих последствиях. Карта UnionPay «действительно перестанет работать» за рубежом 21 июля, и банк в ближайшее время прекратит ее выпуск, сообщил сотрудник службы поддержки.

Тинькофф Банк последовательно сокращал возможности проведения трансграничных переводов с 2022 года. Однако до сих пор проводит транзакции за границу с помощью SWIFT в некоторые дружественные страны, а также по номеру телефона или карты в страны СНГ в рублях или в валюте счета получателя, следует из информации на сайте банка. Однако на практике доступность таких переводов зависит от конкретных банков, принимающих отправления, убедился корреспондент РБК.

Санкции США впервые коснулись системы денежных переводов — Unistream обычно используют трудовые мигранты, которые с ее помощью переводят зарплаты из России своим семьям, в 2022 году эта система также стала востребованной у российских эмигрантов. OFAC при введении санкций, вероятно, руководствовалось желанием нанести ущерб ряду популярных каналов взаимодействия россиян с внешним миром, набиравшим в последнее время популярность, говорит партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак. На введение санкций против Unistream уже отреагировали два крупнейших банка Грузии: компания пропала из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении банка TBC, а поддержка Bank of Georgia сообщила клиентам о невозможности зачислить переводы с помощью Unistream, передал РБК один из клиентов.

Ограничения повысят риски введения вторичных санкций для зарубежных финансовых институтов, взаимодействующих с российскими кредитными организациями. Однако это не означает, что они полностью прекратят взаимодействие, партнерство может сохраниться для проведения операций в рублях или иных дружественных валютах, считает Шпак. Сам Unistream уже заявил о разработке инфраструктурного решения, «позволяющего бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме». Для взаиморасчетов с участием иностранных организаций банк намерен использовать национальные валюты.

Для проведения безналичных переводов все еще остаются другие системы денежных переводов, а для проведения безналичных платежей — либо карты «Мир» и UnionPay, работающие в ограниченном числе стран, либо карты иностранных банков, которые стали популярны среди россиян в прошлом году, отмечает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Для россиян также остаются возможности проводить платежи через банки второго и третьего эшелонов, часть из-которых по-прежнему имеет такую возможность, добавляет Шпак.