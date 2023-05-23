«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Южной Америке, Африке и Азии

Попавший под санкции ЕС и Великобритании Тинькофф Банк с 23 мая начнет выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов. Но работать они будут не во всех странах, предупреждает техподдержка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов, следует из ответов сотрудников клиентской поддержки банка. Банк также опубликовал на своем сайте информацию о вступающих в силу с 23 мая тарифах, которые касаются выпуска и обслуживания карт UnionPay.

«С завтрашнего дня (23 мая. — РБК) мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1000 руб.», — написал оператор поддержки. Он предупредил, что такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. На сайте кредитной организации говорится, что изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay». Как пояснил оператор техподдержки, карты китайской платежной системы будет выпускаться как дополнительные к имеющимся у клиентов.

О том, что «Тинькофф» получил право выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, РБК сообщал в ноябре 2022 года со ссылкой на источник и техподдержку банка. После получения права на эмиссию банк начал выпускать эти карты в ограниченном режиме для своих сотрудников и ряда клиентов. В феврале 2023 года Тинькофф Банк попал под санкции Евросоюза, а в мае ограничения против банка ввела Великобритания. РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

В настоящее время UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая работает в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с подсанкционными банками, но, по данным источников РБК, из-за опасения санкций она запретила выпускать свои карты таким банкам, а также ограничила прием своих иностранных карт в POS-терминалах этих кредитных организаций. В феврале 2023 года США ввели самые жесткие блокирующие санкции сразу против пяти банков, которые являлись эмитентами UnionPay. Сразу после этого они предупредили своих клиентов о риске отключения этих карт за рубежом. В свою очередь UnionPay полностью удалила список российских банков-партнеров со своего сайта.

После начала специальной военной операции России на Украине и ввода масштабных санкций против российского финансового сектора в марте 2022 года из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Их российские карты перестали работать за границей, а иностранные — в России. Внутри страны операции по всем картам обрабатывает Национальная система платежных карт, поэтому их местные карты продолжают функционировать в России.