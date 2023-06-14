Глава «Тинькофф» поддержал создание альтернативы картам «Мир»

Участие в обсуждении создания альтернативы картам «Мир» принимают «Тинькофф» и ВТБ. Ранее о необходимости появления новой платежной системы заявил глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские банки понимают, что в стране необходимо создать альтернативную платежную систему, заявил журналистам председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Ранее о том, что в России может быть создана альтернатива платежной системе «Мир», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК. Он не назвал четких сроков и планов реализации этой инициативы.

Близнюк подтвердил, что такое обсуждение идет.

«Мы активные участники, много с кем общаемся, чтобы понять, на каких условиях это можно создать, какой должен быть форм-фактор, чем должен продукт отличаться от текущего продукта. Пока каких-то четких сроков нет, но дискуссия и общение есть, и очень важно понимать, что есть потребность у всего рынка. Все участники рынка понимают, что нужно это сделать», — сказал Близнюк.

По словам Близнюка, в обсуждении принимают участие «пять-десять» игроков финансового рынка. «Если есть запрос от рынка, то власти и регуляторы готовы слушать, поэтому здесь гораздо важнее не с властями договориться, а придумать продукт, который будет востребован», — сказал он, добавив, что «нет идеи сделать copy-paste (копию карт «Мир». — РБК), есть идея сделать что-то другое».

В результате может появиться новый платежный продукт, который будет работать также через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая сейчас является оператором карт «Мир» и обрабатывает транзакции по картам ушедших из России Visa и Mastercard. «Должна быть какая-то единая инфраструктура, так сложилось, что она принадлежит государству [...] А есть вторая составляющая — сам продукт. Если раньше было три-четыре вида продукта (имеется в виду наличие карт Visa и Mastercard. — РБК), то сейчас он остался один», — напомнил Близнюк.

«Рельсы должны быть одни, а вот поезда могут быть разными — синий, красный, желтый, и в этом вся идея. Попробовать найти какой-то другой вид продукта, который будет чем-то отличаться, там будет какая-то другая экономика, и это то, над чем мы думаем», — объяснил глава Тинькофф Банка.

В обсуждении создания новой платежной системы принимает участие и ВТБ, рассказал в кулуарах ПМЭФ заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников: «Разговоры об этой инициативе на рынке ведутся, мы участвуем в них. Мы всегда выступаем за здоровую конкуренцию, в том числе — в части платежных систем и сервисов. Однако запуск новой системы — это большая ответственность и шаг, требующий значительных инвестиций для обеспечения качества, надежности и безопасности». Заняться этим вопросом в практической плоскости можно будет после того, как участники обсуждения поймут, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить, уточнил Печатников.

НСПК была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии карты «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. В марте 2022 года из России ушли платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Но российские карты продолжают действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются через НСПК.

Греф в интервью РБК отметил, что создание новой платежной системы вряд ли возможно в рамках Сбербанка: «Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, потому что сейчас многие механизмы уже созданы под одного игрока. Так что я не верю, что мы [«Сбер»], если захотим, сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства».