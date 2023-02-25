Тинькофф Банк впервые попал под западные санкции. Что важно знать

Тинькофф Банк, долго избегавший западных санкций, попал под ограничения ЕС. Теперь в списке системно значимых не под санкциями только две «дочки» иностранных банков. Как санкции скажутся на клиентах «Тинькоффа» — в материале РБК

Тинькофф Банк впервые попал под западные санкции. Их ввел Евросоюз в рамках десятого пакета ограничений ЕС в отношении России, приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине.

«Тинькофф»— основной актив зарегистрированной на Кипре TCS Group, 35% которой принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, около 60% акций находятся в свободном обращении, 6,5% принадлежат менеджменту, следует из информации на сайте группы.

Тинькофф банк до последнего времени был одной из трех системно значимых кредитных организаций, на которые не распространялись санкции западных стран. Теперь же ограничения не затрагивают только Райффайзенбанк и Юникредит Банк, основными акционерами которых являются западные банковские группы.

Одновременно ЕС ввел санкции против Росбанка и Альфа-банка, но оба они уже находились в американском списке SDN (подразумевает блокирующие санкции США). Если банк включен в SDN-лист, то сотрудничество с ним создает риски для контрагентов не только в США, но и в других странах мира, поэтому санкции ЕС для них не страшны, поясняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Европейские блокирующие санкции подразумевают блокировку активов в юрисдикции ЕС и запрет на операции с евро. Европейским структурам нельзя вести дела с фигурантами списка, это в частности ведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT (штаб-квартира в Бельгии), используемой для международной торговли. Внесение в санкционный список трех российских банков «окажет глубокое воздействие на каждодневные операции этих банков, изолирует их от экономики ЕС и европейской финансовой системы», указала Еврокомиссия.

В обосновании санкций против Тинькофф Банка ЕС ограничился общими тезисами о том, что банк включен ЦБ в список системно значимых кредитных организаций и занимает лидирующие позиции в области финансовых технологий. «Тинькофф Банк работает в банковском секторе, который является ключевым компонентом финансовой системы России. Он реализовал совместно с российским правительством программы по финансированию и поддержке предпринимательства», — говорится в решении ЕС. Это означает, что банк вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов российскому правительству, «которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», говорится в обосновании санкции. Отдельно упоминается, что Тинькофф Банк оказывал поддержку клиентам в свете мобилизации. Обоснования в отношении двух других крупных банков тоже сводятся к их важной роли для российской экономики.

В Тинькофф Банке заявили, что «хорошо подготовились к такому сценарию». «Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами «Тинькофф» в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», — написал банк в обращении к клиентам в своем telegram-канале. Банк также пообещал более подробные комментарии после анализа текста решения Евросоюза.

Евросоюз в виде исключения разрешил размораживать определенные средства или активы Альфа-банка, Росбанка или Тинькофф Банка, если это необходимо для сворачивания к 26 августа 2023 года их операций, договоров или корреспондентских отношений с европейскими структурами, установленных до 25 февраля 2023 года. Отдельно Альфа-банку разрешено до 26 ноября 2023 года пользоваться размороженными средствами для перечисления денег российским бенефициарам Конференции по вопросам еврейских материальных претензий к Германии (создана в 1951 году).

Что санкции меняют для банковских клиентов

Введение европейских санкций против Тинькофф Банка будет иметь похожий эффект, как это было ранее с другими банками: ограничение корреспондентских счетов, ограничение работы с европейскими стартапами и финансовыми организациями, возможные эффекты на SWIFT и членство в других организациях и ассоциациях, перечисляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Для конечных клиентов, скорее всего, эффекты могут быть не так заметны: многие банки прорабатывали сценарии введения санкций уже некоторое время, поэтому протоколы действий на такой случай могут быть готовы заранее, замечает он.

Последствия от санкционных ограничений со стороны ЕС, скорее всего, на большей части клиентов Тинькофф Банка не скажутся, но это не значит, что они не затронут никого, добавляет Федюкин из Enterprise Legal Solutions. «Во-первых, санкции предполагают «заморозку», а фактически блокировку активов и счетов банка на территории ЕС. В теории это должно привести к невозможности клиентов осуществлять, например, валютные переводы в евро», — отмечает он. Но банк ограничил (фактически прекратил осуществлять) такие переводы еще в прошлом году, напоминает юрист.

Во-вторых, речь идет об отключении от SWIFT, а это уже серьезное ограничение, продолжает он. «Несмотря на то, что с недавних пор переводы с помощью SWIFT «Тинькофф» осуществляет в крайне ограниченный перечень стран, среди них именно те, в которых сейчас достаточно высокая концентрация работающих удаленно граждан (в том числе Казахстан, Армения, Турция, Таджикистан, Киргизия), получающих доход в России», — обращает внимание Федюкин. Для этой категории, а также не меньшей группы клиентов, использующих такие переводы для отправки денег семьям за рубежом, отключение «Тинькофф» от SWIFT может стать пусть и не непреодолимой, но очень серьезной проблемой, полагает эксперт.

Отключение банка от SWIFT усложняет проведение любых трансграничных операций, так как эта система используется банками по всему миру при отправке валютных переводов. В технической поддержке Тинькофф Банка 20 февраля, еще до ввода санкций сообщали, что кредитная организация «давно и активно» прорабатывает альтернативные варианты SWIFT, в том числе созданную Банком России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако число участников СПФС сильно меньше, чем в SWIFT. Как сообщала в феврале 2022 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, к СПФС подключились 469 участников, из которых 115 являются нерезидентами. Для сравнения: пользователями SWIFT являются около 11 тыс. организаций, в том числе банков, сообщается на официальной странице системы.

Число российских банков, которые все еще осуществляют SWIFT-переводы продолжает сокращаться, отмечает Федюкин, среди крупнейших банков по количеству клиентов-физлиц их практически не осталось. «Это, безусловно, стимулирует теневой рынок и рост числа мошенничеств, связанных с осуществлением операций по переводу денежных средств», — предупреждает юрист.

Что изменится для клиентов «Тинькофф Инвестиций»

«Тинькофф Инвестиции» уже сообщили, что разработали инфраструктурное решение, которое «позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию». «Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении «Тинькофф Инвестиций», — пообещали в компании.

По данным на конец июля 2022 года, число зарегистрированных клиентов «Тинькофф Инвестиций» составляет более 11 млн человек. Еще 2 млн человек являются пайщиками УК «Тинькофф Капитал».

В общем случае санкции ЕС означают, что клиенты «Тинькофф Инвестиций» больше не смогут приобретать европейскую валюту на бирже. Что будет с остатками евро, размещенными на брокерских счетах, компания пока не прокомментировала. Ранее Банк России разослал участникам рынка письмо, в котором рекомендовал включать в клиентские договоры пункт о возможной принудительной конвертации валюты, а также подробно описывать механизм формирования курса, по которому может быть проведена такая конвертация.

Что касается ценных бумаг, номинированных в евро, то торги ими недоступны всем российским инвесторам уже год. В феврале 2022 года ЕС ввел санкции, запрещающие россиянам покупать акции и облигации, номинированные в евро, и открывать в европейских банках депозиты на сумму более €100 тыс. После этого российская СПБ биржа, где проходят торги иностранными активами, прекратила торги всеми видами бумаг, номинированными в евро.