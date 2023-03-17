«Тинькофф» перед санкциями в 5 тыс. раз нарастил валютный риск в юанях

Чистая позиция Тинькофф Банка в китайской валюте по итогам 2022 года составила 10,9 млрд руб. против всего 2 млн руб. годом ранее. Несмотря на резкий рост, величина риска пока имеет символическое влияние на капитал «Тинькофф»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Чистая валютная позиция Тинькофф Банка (разница между активами и пассивами в той или иной валюте) в юанях по итогам 2022 года достигла 10,9 млрд руб., следует из отчетности его головной структуры TCS Group по МСФО (.pdf).

За кризисный год она выросла примерно в пять тысяч раз — на конец 2021-го показатель составлял всего 2 млн руб. Размер открытой валютной позиции непосредственно характеризует подверженность кредитной организации валютному риску в той или иной валюте, поясняет управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Активы «Тинькофф» в юанях росли быстрее пассивов. Так, активы в китайской валюте, которые не относятся к производным финансовым инструментам, увеличились в 85,9 раза — с 368 млн до 31,6 млрд руб. Обязательства банка в юанях тоже кратно увеличились, хотя и не так сильно — в 56,4 раза, до 20,7 млрд руб. Деривативов в юанях, которые также учитываются в расчетах показателя, на балансе банка не было.

Юаневые активы у банка превысили объем активов в евро, но остались почти в четыре раза меньше, чем долларовые. Обязательства же в юанях по состоянию на конец года по-прежнему отставали от пассивов в американской и европейской валютах, хотя «Тинькофф» резко снизил их за год.

«Размер позиции в китайской валюте контролируется и ограничен внутренними лимитами. Планов по ее увеличению на данный момент нет», — пояснил РБК представитель «Тинькофф».

Опасна ли переориентация на юани

«Несмотря на заметный рост чистой позиции, объем вложений и привлечения в юанях относительно баланса банка небольшой — всего порядка 2%. При этом открытая валютная позиция (ОВП) в юане невысока и составляет около 5% балансового капитала по МСФО», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Согласно отчетности, совокупные активы «Тинькофф» на конец 2022 года составили 1,6 трлн руб., а капитал — 205,8 млрд руб.

Тинькофф Банк не анонсировал выдачу кредитов в юанях, но с сентября прошлого года стал предлагать клиентам вклады в китайской валюте. Активы в юанях, помимо кредитов, могут представлять собой остатки на корсчетах, а также вложения в ценные бумаги, номинированные в этой валюте, говорит Доронкин.

Запуск вкладов в юанях означает, что банку необходимо куда-то размещать привлеченные средства, замечает Беликов. Он обращает внимание, что в 2022 году «Тинькофф» существенно нарастил объем наличности и ее эквивалентов в странах, не входящих в ОЭСР, — показатель увеличился с нуля до 34,5 млрд руб., что «примерно соответствует величине активов в юанях».

«Можно предположить, что это и есть юани, размещенные на корреспондентских счетах в китайских банках, потому что по факту свободно и доходно размещать юани куда-то еще сложно. Операции с юанями пока низкомаржинальны или даже показывают отрицательную маржу. По-прежнему их смысл в том, чтобы оценить спрос клиентов на сберегательные и инвестиционные продукты в юанях, удержать клиентов, предлагая им альтернативу долларам и евро, а также сориентироваться, можно ли поддерживать с китайскими банками постоянный объем хотя бы краткосрочных доходных операций в юанях», — говорит аналитик «Эксперт РА».

Доля юаня на балансе «Тинькофф» примерно отражает текущую роль китайской валюты в российской банковской системе, считает Доронкин. «По данным Банка России, на юани приходилось по итогам прошлого года лишь около 1% кредитов и 2% средств клиентов», — напоминает он.

Беликов тоже считает, что пока доля юаня в активах «Тинькофф» не так высока, чтобы говорить о юанизации и существенных рисках для его баланса: «Открытая позиция в юанях для банков сейчас представляет меньшую опасность по сравнению с открытыми позициями в долларах и евро. Потому что последние сложнее закрыть, когда операции в долларах и евро, особенно с западными контрагентами, сильно ограничены».

Крупные российские банки столкнулись с блокирующими санкциями западных стран после начала военной операции на Украине в феврале прошлого года. Ограничения для многих означали полный запрет на проведение транзакций в долларах и евро, а также заморозку активов в этих валютах. Усиление санкционного давления привело к значительной девалютизации банковских балансов, сообщал ЦБ. По данным регулятора, валютные ликвидные активы кредитных организаций в 2022 году сократились на 11%, до $51,8 млрд (.pdf).

Тинькофф Банк попал под санкции Евросоюза в феврале этого года. Из-за блокирующих ограничений кредитная организация уже остановила переводы в долларах и евро в Турцию.

Как изменились позиции по доллару и евро

На фоне санкций, ограничивающих доступ всей российской финансовой системы к долларам и евро, китайская валюта заменила существенную их часть на балансе банка — и это произошло еще до того, как сам «Тинькофф» попал под европейские санкции в феврале:

чистая открытая позиция Тинькофф Банка по доллару за 2022 год оценивается всего в 0,8 млрд против 6,6 млрд руб. годом ранее. Долларовые активы сократились на 39,7%, до 124,56 млрд руб., пассивы же в американской валюте на отчетную дату составили 129,8 млрд руб., что на 43,2% меньше остатков на конец 2021 года. Объем долларовых деривативов на балансе за тот же период просел в 4,6 раза, до 6,4 млрд в руб.;

по евро разница и вовсе стала отрицательной — пассивы превысили активы на 2 млрд руб.: активы упали в 2,4 раза, до 23,1 млрд руб., а пассивы сократились лишь на 46,7%, до 25,1 млрд руб. Таким образом, открытая валютная позиция (ОВП) превратилась из длинной (активы превышают пассивы) в короткую (пассивы больше активов). Годом ранее ситуация была обратной и показатель составлял 1,2 млрд руб.;

позиции рубля практически не изменились — ОВП в российской валюте составила 152 млрд против 144 млрд руб. годом ранее.

«Сокращение валютной составляющей баланса в долларах и евро в первую очередь связано с сокращением клиентских пассивов в этих валютах и одновременным увеличением средств на счетах и депозитах клиентов в юанях. Кроме того, в течение 2022 года банк планомерно проводил диверсификацию валютных активов для снижения валютных рисков», — сказал представитель «Тинькофф».

Банк в течение прошлого года сознательно снижал зависимость от долларов и евро, в том числе вводя комиссию за хранение средств на счетах, говорит Доронкин. «Введение санкций в отношении крупнейших банков как раз подстегнуло приток валюты в несанкционные банки, при этом размещать данную ликвидность стало достаточно проблематично», — добавляет он.

На начало 2023 года в евро было номинировано всего 1,5% активов TCS Group против 4,3% за 2022 год, указывает Беликов. Открытая валютная позиция по евро была совсем небольшой, составляя менее 1% относительно капитала группы. Соответственно, существенной подверженности валютным рискам в этой части не было, считает он.

«С учетом низкой доли евро в активах можно сказать, что зависимость процентных доходов от операций с евро была незначительной. Комиссии от проведения операций в евро так просто не вычленить, как и нельзя оценить их динамику с учетом того, что в 2022 году переводы в евро проводились в ряд юрисдикций, комиссии повышались, и некоторые категории клиентов платили эти повышенные комиссии при необходимости вывода средств за рубеж. То есть комиссии от таких переводов, несмотря на все инфраструктурные ограничения, могли и временно подскочить относительно предшествующих лет, а сейчас пойдут на спад, но заместятся комиссиями от переводов в других валютах», — заключает Беликов.