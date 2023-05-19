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Лондон ввел санкции против Росбанка и Тинькофф Банка

Великобритания ввела санкции против Росбанка, Тинькофф Банка, «Дом.РФ» и Металлинвестбанка
Всего под санкции попали пять банков, среди них также «Дом.РФ», Всероссийский банк развития регионов и Металлинвестбанк. Росбанк и Тинькофф Банк в феврале попали под ограничительные меры Евросоюза
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Великобритания ввела санкции против пяти российских кредитных организаций — Тинькофф Банка, Росбанка, «Дом.РФ», Всероссийского банка развития регионов и Металлинвестбанка, следует из сообщения на сайте британского правительства.

Новый пакет санкций, по мнению Лондона, «еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подрывает военный потенциал» Москвы. «Сюда входят АО «Дом.РФ», действующее по поручению правительства России, и Металлургический инвестиционный банк, поддерживающий промышленный экспорт России», — говорится в сообщении правительства Британии.

В целом новые британские санкции затронули 86 физических и юридических лиц, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами.

Комментируя эти ограничения, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что они введены в связи с продолжающейся военной операцией России на Украине. «Мы будем продолжать усиливать это давление и пресекать все возникающие формы обхода, пока Украина не победит и не будет обеспечен мир», — отметил он, добавив, что Лондон сохранит поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

Великобритания объявила о санкциях на фоне саммита лидеров G7 в японской Хиросиме. Ожидается, что о своих ограничительных мерах объявят и другие государства «Большой семерки», отмечали ранее в канцелярии британского премьера. Россия неоднократно называла санкции против нее нелегитимными. Президент Владимир Путин отмечал, что расчет западных стран на развал российской экономики не оправдался.

«Тинькофф» до минувшего февраля оставался одним из последних российских крупных банков, которые не попали под западные санкции. Первым ограничительные меры против него ввел Евросоюз. Росбанк попал под санкции США еще в декабре, а под санкции ЕС — в феврале.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Тинькофф Банк Росбанк Металлинвестбанк Всероссийский банк развития регионов Дом.РФ санкции
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