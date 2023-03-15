Чистая прибыль «Тинькофф» за кризисный год сократилась втрое

«Тинькофф» в 2022 году получил прибыль в 20,8 млрд руб. против 63,4 млрд руб. годом ранее

За 2022 год TCS Group заработала чуть больше 20 млрд руб. Давление на прибыль банковской группы оказали непредвиденные расходы, возникшие в кризис. Активы TCS, наоборот, выросли — на 21%

Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2022 года чистая прибыль TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, составила 20,8 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО (.pdf). По сравнению с 2021 годом финансовый результат упал втрое — тогда «Тинькофф» заработал рекордные 63,4 млрд руб. Впервые с начала кризиса компания опубликовала подробный отчет о бизнес-показателях вместо пресс-релизов.

Совокупные активы TCS Group по итогам 2022 года увеличились на 21,4%, до 1,60 трлн руб., а кредитный портфель банка показал околонулевой рост — он остался на уровне 606 млрд руб., такой динамики не наблюдалось как минимум последние три года.

Основные показатели группы