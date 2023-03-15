Финансы ,
0
Чистая прибыль «Тинькофф» за кризисный год сократилась втрое
«Тинькофф» в 2022 году получил прибыль в 20,8 млрд руб. против 63,4 млрд руб. годом ранее
За 2022 год TCS Group заработала чуть больше 20 млрд руб. Давление на прибыль банковской группы оказали непредвиденные расходы, возникшие в кризис. Активы TCS, наоборот, выросли — на 21%
По итогам 2022 года чистая прибыль TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, составила 20,8 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО (.pdf). По сравнению с 2021 годом финансовый результат упал втрое — тогда «Тинькофф» заработал рекордные 63,4 млрд руб. Впервые с начала кризиса компания опубликовала подробный отчет о бизнес-показателях вместо пресс-релизов.
Совокупные активы TCS Group по итогам 2022 года увеличились на 21,4%, до 1,60 трлн руб., а кредитный портфель банка показал околонулевой рост — он остался на уровне 606 млрд руб., такой динамики не наблюдалось как минимум последние три года.
Основные показатели группы
- Как следует из отчетности, в 2022 году чистый процентный доход TCS Group составил 143,9 млрд руб. против 132,6 млрд руб. годом ранее. Показатель вырос на 8,5%, что значительно уступает темпам прошлых лет. Для сравнения: в 2021-м «Тинькофф» показала рост чистого процентного дохода на уровне 26,6%.
- Но группе удалось нарастить чистый комиссионный доход на 77,8%: за 2022 год он составил 84,1 млрд руб. против 47,3 млрд годом ранее.
- Банк показал значительный рост расходов и убытка по целому спектру операций. Так, траты на резервирование возможных потерь по кредитам подскочили втрое, до 65,4 млрд руб. Прочие расходы на резервы достигли 6,6 млрд руб. Чистые потери от переоценки производных инструментов составили 8,2 млрд руб. против всего 100 млн руб. в 2021-м. «Тинькофф» также получил убыток от переоценки ценных бумаг, которые оцениваются по справедливой стоимости, в 7,2 млрд руб. Годом ранее эта статья баланса, наоборот, была доходной для банка (+7,5 млрд руб.)
- Административные и операционные расходы TCS Group составили 95,8 млрд руб., что на 61% превышает показатель 2021 года.
- При этом в кризисный год «Тинькофф» значительно нарастил доходы от валютных переводов: они достигли 5,3 млрд руб. против чистых потерь в 0,86 млрд руб. в 2021-м. Иные операции с иностранной валютой принесли чистый убыток в размере 0,38 млрд руб., но годом ранее он был еще больше — 0,73 млрд руб.
- Остатки на счетах клиентов на 31 декабря прошлого года достигли 1,19 трлн руб., увеличившись за отчетный период более чем на четверть (25,9%).
- Капитал банка на конец 2022 года составлял 205,8 млрд руб. За январь—декабрь прирост составил 16,9%.