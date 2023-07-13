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Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

Расчеты РБК: переводы из России в соседние страны сократились впервые с марта 2022 года
Переводы из России в четыре соседние страны в мае упали на треть. Это первое сокращение с марта 2022-го. Часть россиян уже вывели накопления, часть — вернулись, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки, говорят эксперты
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В мае 2023 года общий объем переводов из России в соседние страны в годовом выражении сократился впервые с марта 2022 года, когда такие транзакции стали популярны на фоне отъезда россиян из страны и карточного туризма. РБК изучил статистику переводов центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии — в них учитываются денежные переводы из России в эти страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Эти данные наиболее доступны по сравнению со статистикой центральных банков других популярных у россиян стран.

В мае 2023 года в эти четыре страны было переведено $625,9 млн, что на 33% меньше показателя мая 2022 года, следует из расчетов РБК. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено $650,4 млн.

На протяжении 13 месяцев ситуация была обратной. Последний раз, до майского снижения, показатель в годовом выражении сокращался в марте 2022 года — на 8%. Тогда, после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких санкций, ЦБ ввел запрет на вывод россиянами из страны свыше $5 тыс. в месяц. Позднее эти лимиты были значительно повышены, сейчас они составляют $1 млн (или эквивалент в другой валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках, а также $10 тыс. на перечисления через системы денежных переводов.

Начиная с апреля прошлого года объем переводов за рубеж рос (расчеты по четырем странам). Пик по сумме был достигнут в октябре 2022 года ($1,1 млрд). Максимальные показатели роста в годовом выражении отмечались в феврале 2023 года (225%) и в октябре 2022 года (210%).

С началом спецоперации из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard — их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Банки стран ближнего зарубежья выдвигали относительно простые условия для открытия карт, а системы денежных переводов стали одним из самых доступных и быстрых способов пополнения зарубежных счетов.

Как меняется размер переводов по странам

Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

  • Объем переводов в Грузию в мае 2023 года сократился на 55% по сравнению с маем 2022 года — до $154,7 млн. Это произошло впервые с мая 2022 года. В 2022 году в Грузию из России через системы денежных переводов было отправлено около $2 млрд — рекордный объем минимум с 2012 года, следует из доступной статистики на сайте ЦБ Грузии. Этот показатель превысил данные за 2021 год в пять раз.
  • Объем переводов в Казахстан сокращается второй месяц подряд. В апреле 2023 года он падал на 44% по сравнению с апрелем 2022 года, а в мае 2023 года сократился уже на 78%, до $23,7 млн. Всего за 2022 год из России в Казахстан через системы денежных переводов было направлено около $775,4 млн — рекорд минимум с 2014 года.
  • Из России в Киргизию в мае 2023 года было переведено на 35% меньше, чем в мае 2022 года, — $160,5 млн. При этом апрельский показатель за год сократился еще сильнее — на 41%. За весь 2022 год в Киргизию через системы денежных переводов перевели $2,7 млрд, что превышает показатель 2021 года всего на 3%. Однако это рекорд с 2005 года — начала ведения статистики киргизского ЦБ. Киргизия наряду с Узбекистаном и Таджикистаном входит в тройку стран-лидеров по притоку трудовых мигрантов в Россию.
  • Армения — единственное направление, по которому объемы переводов продолжают расти, однако темп их прироста сильно замедлился. Так, в мае 2023 года в эту страну было переведено $287 млн, что лишь на 8% больше показателя мая 2022 года. Для сравнения: показатели прироста в остальные месяцы составляли от 85% (март 2022 года) до 628% (февраль 2023 года). За весь 2022 год из России в Армению через банковскую систему и системы денежных переводов было отправлено $3,6 млрд, что более чем в четыре раза превышает объемы 2021 года. Это рекордный показатель с 2004 года, с которого ведется соответствующая статистика.
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В чем причины сокращения переводов

Одной из основных причин роста переводов был переезд россиян. Теперь же какой-то одной причины сокращения объемов нет, считает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея: «К ним можно отнести и смену финансового поведения мигрантов, и возвращение части людей в Россию, и использование уже переведенных средств из накоплений, и введение ограничений на популярные способы переводов крупными банками».

Какие-либо регуляторные причины для снижения объемов переводов из России в страны, не являющиеся недружественными, отсутствуют, но возможно, что существенное снижение объема транзакций связано с опасением местных банков попасть под вторичные санкции, добавляет партнер KLP Legal Руслан Чермит: «Практика отказа принимать платежи из России может быть выбрана банками как более экономически эффективная в сравнении с проведением санкционного комплаенса как в отношении плательщиков, так и в отношении банков, через которые они проводят платежи».

По мнению Кривошеи, тренд на сокращение объемов переводов, скорее всего, продолжится, если не будет каких-либо больших шоков. «Любые существенные изменения в макроэкономической повестке влияют на финансовое поведение россиян, но при краткосрочных всплесках эффект виден в спросе на наличные и деньгах на счетах, нежели на международных переводах. Поэтому переводы более чувствительны к более долгосрочным изменениям», — резюмирует эксперт.

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Денежные переводы ЦБ санкции
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