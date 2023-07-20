Под санкции США попали Алексей Кудрин и банк Тинькофф

США ввели санкции против Кудрина и банка Тинькофф

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

США ввели новые санкции против россиян. Под них, в частности, попали Алексей Кудрин, банк Тинькофф и оборонные заводы.

Их включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С людьми и организациями, внесенными в него, гражданам и юрлицам США запрещено вести бизнес.

Под новые американские санкции также попали:

банк «Юнистрим» (Unistream) — российский банк, оператор и расчетный центр одноименной платежной системы;

банк «Солидарность»;

Локо-банк;

Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов);

машиностроительный завод «Арсенал»;

Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России;

Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН;

Институт космических исследований РАН;

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