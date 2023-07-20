Война санкций ,
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США ввели санкции против Кудрина и банка Тинькофф
Под санкции США попали Алексей Кудрин и банк Тинькофф
Алексей Кудрин
США ввели новые санкции против россиян. Под них, в частности, попали Алексей Кудрин, банк Тинькофф и оборонные заводы.
Их включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С людьми и организациями, внесенными в него, гражданам и юрлицам США запрещено вести бизнес.
Под новые американские санкции также попали:
- банк «Юнистрим» (Unistream) — российский банк, оператор и расчетный центр одноименной платежной системы;
- банк «Солидарность»;
- Локо-банк;
- Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов);
- машиностроительный завод «Арсенал»;
- Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России;
- Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН;
- Институт космических исследований РАН;
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