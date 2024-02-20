ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов

В 2024 году ВТБ намерен активизировать работу с замороженными из-за санкций активами на ₽900 млрд и надеется получить от них ₽100 млрд прибыли. Одна из схем — продажа таких активов банкам с избытком заблокированных пассивов

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2024-й станет для группы ВТБ «годом работы с заблокированными активами» — госбанк планирует работать с ними одновременно по четырем направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ попал под блокирующие западные санкции в феврале 2022 года, почти сразу после начала российской военной операции на Украине. Из-за того что банк оказался в первой волне ограничений, его можно считать «рекордсменом» по объему заблокированных активов среди кредитных организаций, отметил Пьянов. По его словам, на конец 2023 года объем замороженных из-за санкций активов на балансе ВТБ оценивался примерно в 900 млрд руб. (сумма может меняться из-за валютной переоценки).

Четыре стратегии ВТБ по заблокированным активам

Первое направление работы ВТБ с замороженными из-за санкций активами — проведение специальной реорганизации. Закон, принятый в 2022 году (292-ФЗ), позволяет российским банкам до конца 2024 года выделить отдельное юридическое лицо и перевести на него активы, заблокированные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. Пока только один игрок — Совкомбанк — провел такую процедуру.

ВТБ сообщал о планах по реорганизации летом 2023 года. По словам Пьянова, под эту процедуру попадут замороженные активы «Открытия» и ВТБ на 183 млрд руб. и обязательства на ту же сумму.

«По сути, это юридический и управленческий неттинг на равную сумму активов и пассивов. <…> Нам нужно только согласовать перечень активов и обязательств, выделяемых на отдельное юрлицо, с Центральным банком», — уточнил топ-менеджер ВТБ.

Вторая возможная стратегия — судебная. ВТБ уже подал в российские суды иски о взыскании средств со своих европейских «дочек» — VTB Europe и VTB Capital, над которыми потерял акционерный контроль после санкций. Банк, в частности, добивается возврата части средств по неисполненным сделкам и задолженности по овердрафтному кредиту.

«У нас есть осложнения в этой стратегии в связи с принятием указа президента от 3 января [2024 года], запрещающего судебное взыскание по счетам типа С. Но мы считаем, что справедливость на нашей стороне, и просто законодатель не учел в рамках борьбы за сохранность счетов типа С как «заложников» для потенциального обмена [с инвесторами-нерезидентами такое обстоятельство], как идущий обмен путем судебных процессов с изъятыми у нас «дочками», которых мы лишены», — сказал Пьянов. Он уточнил, что ВТБ будет добиваться корректировки указа или исключений для себя.

Третье направление работы ВТБ с заблокированными активами Пьянов охарактеризовал как «очень креативное». Топ-менеджер отметил, что в силу времени попадания под санкции и специфики бизнес-модели ВТБ оказался одним из немногих российских банков, у кого объем замороженных на балансе активов существенно превышает подсанкционные пассивы. У других участников рынка, попавших под ограничения, обратная ситуация. Процедура же нестандартной реорганизации разрешает им выводить с баланса замороженные активы только при неттинге с пассивами. ВТБ готов продать таким банкам часть своих заблокированных активов с дисконтом, сказал Пьянов.

«Если бы мы нашли такого контрагента, то мы могли бы взаимовыгодно с дисконтом продать [ему] часть наших заблокированных активов, и этот сторонний контрагент мог бы выделить по 292-ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы, и на размер дисконта получить прибыль в силу полного recovery (возврата. — РБК)», — объяснил он схему. По словам топ-менеджера, ВТБ находится в «продвинутой стадии переговоров» с одним потенциальным покупателем, но он не раскрыл, что это за банк и размер портфеля, который может быть выставлен на продажу.

Под заблокированные из-за санкций активы на 900 млрд руб. ВТБ создал резервы со средней ставкой 80%. При продаже части активов даже с дисконтом ВТБ получит прибыль от высвобождения резервов по ним, пояснил Пьянов. Банк-покупатель, в свою очередь, зафиксирует прибыль в момент выведения этих активов со своего баланса вместе с пассивами в процессе реорганизации.

Четвертая стратегия ВТБ с заблокированными активами находится в «начальной фазе», утверждает Пьянов: «Я не могу ее исключить, но она является на данном этапе наиболее greenfield. По ней я не готов сообщить никаких деталей».

Как это повлияет на результаты ВТБ в 2024 году

В 2024 году ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 435 млрд руб., обозначил Пьянов. Этот таргет сопоставим с рекордным для группы результатом прошлого года — 432 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

Работа с заблокированными активами, по прогнозу ВТБ, принесет около 23% от целевой суммы. Пьянов отказался раскрыть, какая отдача прогнозируется по каждой из четырех стратегий, сославшись на высокую неопределенность.

«С точки зрения заблокированных активов основной «год жатвы» для банковского сектора — это 2024 год», — добавил топ-менеджер. Он объяснил это тем, что участники рынка могут провести нестандартную реорганизацию с выделением активов только до конца этого года.

Помимо дохода от операций с подсанкционными активами ВТБ рассчитывает на еще один разовый эффект на прибыль в 2024 году. Группа решила изменить план по интеграции купленного у ЦБ в конце 2022 года банка «Открытие», что должно принести ей дополнительные 60 млрд руб.

Что будет происходить с «Открытием» Изначально ВТБ планировал в течение этого года перевести к себе всех клиентов «Открытия», чтобы ликвидировать его в 2025 году. Концепция поменялась из-за большого числа «молчунов» в портфеле «Открытия» (неконтактных клиентов, умерших клиентов), а также судебных споров с бывшими собственниками санированного банка за рубежом, пояснил Пьянов. По его словам, Банк России одобрил иную схему работы ВТБ с этим активом — присоединение. Как и планировалось, на протяжении этого года продолжится «коммерческая миграция» клиентов из «Открытия» в ВТБ. В начале 2025 года (во время технологического окна в дни новогодних праздников) оставшиеся клиенты «Открытия» будут присоединены к БМ-банку, который подконтролен ВТБ. Тогда же к последнему присоединится еще один актив группы — Саровбизнесбанк. Окончательная интеграция БМ-банка в ВТБ намечена на май 2025 года. Поскольку вместо ликвидации «Открытие» будет присоединен, ВТБ имеет право признать отложенный налоговый актив, то есть сумму налогов санированнного банка, которые подлежат возмещению, согласно стандартам бухгалтерского учета, отметил Пьянов. Доход в размере 60 млрд руб. оказался возможным, поскольку в начале процедуры санации в 2017–2018 годах «Открытие» генерировал налоговые убытки, а сейчас их можно утилизировать за счет налоговой прибыли.

Разовые эффекты на прибыль ВТБ в 2024 году в размере 160 млрд руб. означают, что органическая прибыль группы составит 275 млрд руб. Это на 36,3% меньше, чем в 2023 году (на финансовый результат прошлого года тоже оказали влияние разовые эффекты), и на 15,9% ниже докризисного уровня 2021 года (327 млрд руб.).

Такой прогноз по органической чистой прибыли связан с ожиданиями «жесткого приземления» кредитного рынка, объяснил Пьянов. ВТБ рассчитывает на прирост корпоративного кредитного портфеля в 2024 году на уровне 10% против прошлогодних 19% и портфеля розничных ссуд менее чем на 5% против 25% годом ранее. Чистая процентная маржа снизится до 2,5%, хотя на протяжении почти всего 2023 года показатель был выше 3%, отметил Пьянов.