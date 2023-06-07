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ВТБ спишет с баланса заблокированные из-за санкций активы в 2024 году

Зампред ВТБ Пьянов: банк избавится от замороженных из-за санкций активов в 2024 году
ВТБ ждет принятия поправок в закон, чтобы провести реорганизацию активов из-за санкций. Их вывод с баланса стал «планом первого выбора» после того, как опция обмена активами с западными банками стала невозможной
ВТБ VTBR ₽0,0228 +2,08% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа ВТБ планирует в 2024 году провести специальную реорганизацию, в результате которой сможет списать активы и обязательства, заблокированные из-за санкций, сообщил на брифинге зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Он отметил, что это станет возможно, если в этом году будут приняты поправки в 292-ФЗ, который изначально дал для подсанкционных кредитных организаций такую опцию.

Как российским банкам разрешили избавляться от замороженных активов

Летом 2022 года власти разработали схему, которая позволяет банкам очищать балансы от активов и обязательств, заблокированных из-за санкций. Кредитные организации получили право проводить нестандартную реорганизацию: выделить отдельное юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. При такой реорганизации кредиторы из недружественных стран не смогут потребовать досрочного погашения обязательств перед ними.

Поправки были приняты летом прошлого года, реорганизацию банки могут провести до конца 2023-го. Один системно значимый игрок уже прошел эту процедуру, говорила в мае зампред ЦБ Ольга Полякова, но не назвала организацию.

Что ВТБ даст реорганизация

Как пояснил Пьянов, действующие нормы требуют от подсанкционного банка, задумавшего реорганизацию, предложить миноритарным акционерам обратный выкуп их бумаг. «Не делается никаких исключений для «дружественных» или «недружественных» миноритариев. Мы считаем, что эта операция сугубо в интересах миноритариев, и хотели бы, чтобы эта реорганизация была без обязательной оферты миноритариям, проголосовавшим против или воздержавшихся при одобрении этой реорганизации», — сказал зампред ВТБ.

Сама процедура снятия с баланса заблокированных активов и обязательств, по словам Пьянова, может оказать существенное положительное влияние на капитал ВТБ. Он не назвал точный объем активов, которые могут быть переданы новому юрлицу, но сказал, что речь идет «о сотнях миллиардов рублей». Ранее Пьянов оценивал, что группа ВТБ могла бы за счет реорганизации вывести с баланса заблокированные обязательства на 180 млрд руб. и активы на ту же сумму. Глава ВТБ Андрей Костин летом 2022 года говорил, что объем замороженных активов достигает 600 млрд руб.

«Мы четко понимаем, что с сегодняшнего дня до даты выделения с какими-то заблокированными активами может что-то произойти, как и с обязательствами. Есть желание передавать туда сугубо безнадежные заблокированные активы», — подчеркнул Пьянов.

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По его словам, план реорганизации для ВТБ сейчас более приоритетный, чем возможный обмен заблокированных активов. Летом прошлого года Костин говорил, что группа хотела бы обменяться активами с иностранцами и даже вела соответствующие переговоры. Из них следовало, что банки с «дочками» в России, которые вынуждены сворачивать бизнес и лишены дивидендов, могли бы отдать свои российские активы в обмен на получение контроля над европейскими структурами ВТБ.

ВТБ «разочаровался» в переговорах, и реорганизация стала «выбором первого порядка», пояснил Пьянов: «Мы понимаем, что в обмене заблокированных активов камнем преткновения выступает одобрение санкционных властей ЕС и США».

ВТБ пока не определился, как именно может проходить реорганизация, но в банке допускают, что новая структура с санкционными активами и обязательствами будет выведена из контура группы.

«Там есть кроме судебных аспектов важный момент, что некоторые зарубежные контрагенты из недружественных стран имеют финансовую способность и возможность погасить свои обязательства перед структурами группы ВТБ, но санкционный статус ВТБ не позволяет это сделать. Передача на сторону могла бы помочь решить эту проблему», — сказал Пьянов.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки ВТБ реорганизация санкции
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