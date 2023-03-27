Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
«Дочку» ВТБ в Европе ликвидируют с 1 апреля Финансы, 22:52
МИД назвал неадекватной реакцию Запада на размещение оружия в Белоруссии Политика, 22:36
Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам» Политика, 22:32
Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике Экономика, 22:09
Охрана Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста Политика, 22:05
Умер снявшийся в фильме «Раба любви» актер Михаил Чигарёв Общество, 21:45
Действующий чемпион КХЛ в третий раз проиграл «Локомотиву» в плей-офф Спорт, 21:45
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Times узнала о согласии принцессы Уэльской наградить россиян на Уимблдоне Спорт, 21:41
Walt Disney начала первый этап увольнения 7 тыс. сотрудников Бизнес, 21:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Арестович заявил о ключевой роли дальнобойных систем для контрнаступления Политика, 21:02
Весь транспорт остановился в Германии из-за забастовки. Видео Экономика, 21:01
Шольц подтвердил получение Украиной 18 танков Leopard из Германии Политика, 20:53
Кравцов назвал ключевую идею нового учебника по обществознанию Общество, 20:52
Война санкций ,  
0 

«Дочку» ВТБ в Европе ликвидируют с 1 апреля

VTB Bank Europe начнет процесс ликвидации с 1 апреля
ВТБ VTBR ₽0,01829 +2,18% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководство ВТБ приняло решение о ликвидации с 1 апреля VTB Bank Europe SE — дочернего банка ВТБ в Европе, который базируется во Франкфурте-на-Майне, следует из заявления на сайте банка.

«Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений с добавлением слова «ликвидируется» или сокращенно «iL», — говорится в сообщении.

Спецпредставитель и генеральный директор VTB Bank Europe SE Франк Хеллвиг объяснил, что банк переходит от состояния де-факто ликвидации, в котором он уже находится после запрета на деятельность и прием депозитов, введенного весной 2022 года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием.

Весной прошлого года Евросоюз заморозил активы банка ВТБ и запретил ему проводить операции. До этого банк отключили от межбанковской системы обмена данными SWIFT.

Bloomberg сообщал, что базирующуюся во Франкфурте-на-Майне европейскую «дочку» ВТБ выставили на продажу после введения санкций. Собеседник агентства отметил, что это решение поддержал немецкий регулятор, поэтому сделка может быть согласована в ближайшее время.

В апреле российский банк ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании — таким образом, банк потерял право голоса через европейское подразделение.

Читайте на РБК Pro
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Какие уголовно-правовые риски для бизнеса в России усилились в 2023 году
Баллы за интерес: как оценить, готов ли потенциальный клиент к покупке
Теги
ВТБ Европа ликвидация
Материалы по теме
ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
Финансы
ВТБ ответил на данные о выкупе допэмиссии НПФ Газпромбанка
Финансы
ВТБ допустил запуск онлайн-банка во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter