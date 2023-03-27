«Дочку» ВТБ в Европе ликвидируют с 1 апреля

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Руководство ВТБ приняло решение о ликвидации с 1 апреля VTB Bank Europe SE — дочернего банка ВТБ в Европе, который базируется во Франкфурте-на-Майне, следует из заявления на сайте банка.

«Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений с добавлением слова «ликвидируется» или сокращенно «iL», — говорится в сообщении.

Спецпредставитель и генеральный директор VTB Bank Europe SE Франк Хеллвиг объяснил, что банк переходит от состояния де-факто ликвидации, в котором он уже находится после запрета на деятельность и прием депозитов, введенного весной 2022 года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием.

Весной прошлого года Евросоюз заморозил активы банка ВТБ и запретил ему проводить операции. До этого банк отключили от межбанковской системы обмена данными SWIFT.

Bloomberg сообщал, что базирующуюся во Франкфурте-на-Майне европейскую «дочку» ВТБ выставили на продажу после введения санкций. Собеседник агентства отметил, что это решение поддержал немецкий регулятор, поэтому сделка может быть согласована в ближайшее время.

В апреле российский банк ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании — таким образом, банк потерял право голоса через европейское подразделение.