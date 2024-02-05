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Финансы ,  
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ВТБ после годового перерыва вернулся к выплатам по части «вечных» бумаг

ВТБ возобновил выплату купонов по четырем выпускам «вечных» облигаций
ВТБ с февраля начнет рассчитываться по бессрочным субордам на $913,5 млн и €209,4, купоны по которым были заморожены больше года. В 2024 году банк намерен решить вопрос и с замещением основного «вечного» долга на $2,25 млрд
ВТБ VTBR ₽0,02456 +0,47% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ВТБ с 5 февраля возобновит выплату купонного дохода по четырем выпускам бессрочных субординированных облигаций, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Речь идет о валютных бондах серий СУБ-Т на $913,5 млн и €209,4, расчеты по которым банк приостановил в декабре 2022 года «для укрепления капитальной позиции». Общая сумма купона составит 2,68 млрд руб. Доход будет начислен за период с 7 августа 2023 года по 5 февраля 2024-го.

ВТБ возвращается к выплатам по долговым бумагам, поскольку добился «укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли», сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов.

«Также в первом квартале планируем выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 млн руб. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком», — добавил он.

За 11 месяцев 2023 года чистая прибыль ВТБ составила 417,5 мрд руб., следует из сокращенной отчетности группы по МСФО. Это существенно выше предыдущего годового рекорда ВТБ, достигнутого в 2021 году (327 млрд руб.). Итоговый результат за прошлый год группа еще не раскрыла.

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Всего ВТБ приостанавливал перечисление дохода по 12 выпускам субординированных облигаций и по бессрочным еврооблигациям. Объем таких бумаг оценивался в $3,33 млрд, €359,4 млн и 37,4 млрд руб., значительная часть этой суммы ($2,25 млрд) приходится на «вечные» бонды, размещение которых состоялось еще в 2012 году.

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Субординированные облигации — долговой инструмент, который на российском рынке могут выпускать только банки для привлечения капитала. Он доступен только квалифицированным инвесторам. В отличие от обычных облигаций суборды еще называют «младшим» долгом, поскольку их приоритет погашения ниже обычных бондов в случае возникновения финансовых проблем у эмитента. В проспектах эмиссии облигаций ВТБ серий СУБ-Т был пункт о том, что эмитент имеет право в одностороннем порядке принять решение об отказе уплаты купонов.

«Мы имели все шансы списать эти субординированные кредиты в силу пробития триггеров списания. По сути, решение о невыплате купона является проклиентским во многом», — комментировал действия банка Пьянов.

Облигации ВТБ серий СУБ-Т размещались после 2014 года через российскую инфраструктуру, когда банк попал под западные секторальные санкции. Технических проблем с восстановлением выплат по ним не будет, отмечал Пьянов. Купоны по «вечным» еврооблигациям с кодами XS пока не выплачиваются. ВТБ прорабатывал варианты выпуска замещающих бумаг, которые покроют этот долг. В декабре набсовет кредитной организации одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Новые бонды будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты.

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ВТБ субординированные займы купонный доход облигации
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