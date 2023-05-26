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Финансы ,  
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Первый крупный банк снял с баланса замороженные из-за санкций активы

Зампред ЦБ Ольга Полякова: один из крупных банков вывел с баланса замороженные активы
Российские подсанкционные банки начали избавляться от заблокированных активов: есть первый случай, когда кредитная организация с помощью новой схемы реорганизации вывела их с баланса, сообщили в ЦБ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Один из системно значимых банков прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).

«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон, и уже есть принятые решения. Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение — выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает», — сказала она.

Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. По такой схеме все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных. Закон вступил в силу в июле прошлого года. Провести подобную реорганизацию банки могут до 1 июля 2023 года.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, выступая на съезде АБР, отметил, что процедура реорганизации имеет сложности, и закон нужно доработать. Ранее он оценивал, что группа ВТБ могла бы за счет реорганизации вывести с баланса заблокированные обязательства на 180 млрд руб. и активы на ту же сумму.

«Если банк ПАО (публичное акционерное общество. — РБК), то там возникают проблемы в связи с требованиями закона «Об акционерных обществах». Я знаю, что в комитете по собственности готовятся поправки по этому поводу», — прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Среди системно значимых банков, подпавших под блокирующие санкции США, Евросоюза или Великобритании, статус ПАО, помимо ВТБ, имеют Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Московский кредитный банк. Акционерными обществами являются Альфа-банк и Тинькофф Банк. Последний держит на балансе заблокированные активы на 5,2 млрд руб., раскрывала в отчетности по МСФО по итогам первого квартала его материнская структура TCS Group. Альфа-банк данные о заблокированных активах не публиковал, как и отчетность по МСФО.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки санкции Банк России реорганизация заблокированные счета

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