Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

В банках «Траст» и «ФК Открытие» читают, что Шишханов, Данкевич и Беляев помогли продать им неликвидные облигации О1 Group Бориса Минца и расплатиться вырученными деньгами по кредитам

Евгений Данкевич (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев стали соответчиками по иску банков «Траст» и «ФК Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондона. Об этом сообщает британский юридический портал Law360.

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. По версии заявителей, ими были погашены долги структур Минца перед «ФК Открытие» и Рост-банком. На балансе банков после этого остались мусорные бонды со сроком погашения в 2032 году. Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн.

На тот момент O1 Group была должна по кредитам около $500 млн «ФК Открытие» и еще $350 млн Рост-банку. После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».