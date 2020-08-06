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Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

В банках «Траст» и «ФК Открытие» читают, что Шишханов, Данкевич и Беляев помогли продать им неликвидные облигации О1 Group Бориса Минца и расплатиться вырученными деньгами по кредитам
Евгений Данкевич
Евгений Данкевич (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев стали соответчиками по иску банков «Траст» и «ФК Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондона. Об этом сообщает британский юридический портал Law360.

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. По версии заявителей, ими были погашены долги структур Минца перед «ФК Открытие» и Рост-банком. На балансе банков после этого остались мусорные бонды со сроком погашения в 2032 году. Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн.

«Траст» и «Открытие» отвергли претензии Минца на $1 млрд в суде в Лондоне
Финансы
Борис Минц

На тот момент O1 Group была должна по кредитам около $500 млн «ФК Открытие» и еще $350 млн Рост-банку. После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».

Финансовый спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца продолжается с лета 2019 года. Банки подали иск к Минцу и трем его сыновьям. Истцы утверждают, что после сделки по покупке облигаций на 57 млрд руб. структуры O1 Group расплатились вырученными деньгами по кредитам, которые выдавались под залог активов группы Минца. Таким образом «Траст» и «Открытие» потеряли залог — акции O1 — и получили в качестве активов мусорные бонды.

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В декабре 2019 года Минц и сыновья выдвинули встречные претензии, в которых утверждали, что потеряли почти $1 млрд из-за руководства «Открытия» и российского Центробанка. Обвинения против себя Борис Минц объяснил «личной неприязнью» истцов. «Траст» и «ФК Открытие» попросили Высокий суд Лондона не учитывать позицию Минца.

Автор: Михаил Котляр
Теги: «Бинбанк», «ФК Открытие», иск, Лондон, мошенничество
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