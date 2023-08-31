ВТБ заявил о давлении высокой ключевой ставки на чистую прибыль

Из-за ужесточения политики Центробанка чистая прибыль ВТБ в оставшиеся месяцы 2023 года сократится, сообщил зампред Дмитрий Пьянов. Ставка останется высокой на «долгий период времени», считает он

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Решение Банка России резко повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% снизило позитивные ожидания ВТБ по чистой прибыли, рассказал зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка по случаю раскрытия финансовых показателей по МСФО.

По словам Пьянова, внеплановое повышение ключевой ставки начнет оказывать давление на чистую прибыль группы ВТБ с сентября. «Из-за реализации процентного риска, прежде всего в розничном бизнесе по накопленным активам, по которым невозможно перенести увеличение стоимости фондирования [...], нормальная чистая прибыль будет начинаться не с цифры 3, как сейчас, в месяц, а с цифры 2. То есть будет «20 плюс» млрд руб., а не «30 плюс» млрд руб. в месяц нормальная чистая прибыль», — объяснил Пьянов. В июле 2023 год банк получил 35,6 млрд руб. чистой прибыли.

«Несмотря на никем не прогнозируемое такое значительное увеличение ставки, которое произошло в середине августа до 12%, мы предполагаем, что это долгий период времени, когда мы будем жить с такой высокой ключевой ставкой [...]. Если мы раньше в своей коммуникации допускали, что мы можем превысить 400 млрд руб. цели по чистой прибыли, то естественно, этот позитив решение внеочередного совета директоров Банка России немножко подрезало», — сказал Пьянов.

При этом давление на месячную чистую прибыль все равно позволяет банку сохранить годовые цели и выйти на рекордные 400 млрд руб. по итогам года, добавил Пьянов. За семь месяцев 2023 года она составила 325,4 млрд руб. Эта сумма близка к результату досанкционного 2021 года, когда банк получил чистую прибыль в размере 327 млрд руб.

При этом ВТБ при таргетировании 400 млрд руб. чистой прибыли закладывал возможность повышения ставки до 12% из-за увеличения инфляции, сказал Пьянов: «В условиях российской экономики нового типа с большим бюджетным дефицитом, с очень высоковолатильной инфляцией, нейрохирургические инструменты по борьбе с инфляцией превратились в более грубые, приводящие к очень большим шагам движения ставки. Поэтому мы на это закладывали свои относительно консервативные на тот момент прогнозы, которые полностью сыграли при таком нехирургическом воздействии».

Банк России 16 августа внепланово повысил ключевую ставку на фоне роста курса доллара выше 100 руб. После этого решения ЦБ банки начали поднимать ставки по вкладам и кредитам. Так, максимальные ставки по рублевым вкладам в Сбербанке и ВТБ теперь составляют 12%. Ставки по ипотечным кредитам в ВТБ поднялись на 2 п.п. По заявкам на ипотеку, поступившим в банк до 20 августа включительно, ставка будет действовать до 18 сентября. Крупные банки также повысили ставки по кредитам для населения — средняя ставка на неделе с 17 по 24 августа выросла на 1,1 п.п., до 20,94%, оценивала платформа «Финуслуги» Московской биржи.