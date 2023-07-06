ВТБ допустил сдачу лицензии «Открытия» в 2025 году

В 2024 году ВТБ начнет переводить к себе клиентов банка «Открытие», который он купил в конце прошлого года у ЦБ. Еще год спустя планируется ликвидировать «Открытие» или сдать его лицензию

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ВТБ, купивший в конце прошлого года банк «Открытие», вскоре начнет переводить к себе его клиентов. Об этом РБК на Финансовом конгрессе рассказал зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Нам достался актив с очень высоким качеством кредитного портфеля, но с недоимпортозамещенным IT. Поэтому те системы, что есть у «Открытия», не подходят для быстрой интеграции с ВТБ. Поэтому 2023 год мы тратим на донастройку наших систем, систем ВТБ, чтобы принять клиентскую базу «Открытия». В течение 2024 года мы всех активных клиентов переводим из «Открытия» в ВТБ. По сути, это не присоединение, а перевод клиентов «за руку» с предложением им выгодных пакетов», — сказал Пьянов.

«Какая-то часть может остаться на 2025 год, но в 2025 году в зависимости от того, насколько она будет велика, мы будем принимать несколько юридических решений акционерного плана из серии — решение о добровольной ликвидации и добровольной сдачи лицензии. Это будет в 2025 году, но завершение от этого процесса зависит не от нас — есть примеры длительного оспаривания ликвидационных остатков», — заключил зампред ВТБ.

Сделка по продаже банка «Открытие», который до последнего времени принадлежал ЦБ (из-за санации в 2017 году), была закрыта в самом конце 2022 года. Ее сумма составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. было оплачено деньгами, а 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). Свой пост в связи с этим покинул бывший глава «Открытия» Михаил Задорнов, его место занял экс-зампред ЦБ и бывший глава «Юникредита» Михаил Алексеев.

Консолидация банка «Открытие» займет полтора-два года, отмечал председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, в общем — работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ», — говорил он.