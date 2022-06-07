Власти придумали схему по избавлению банков от замороженных активов

Банки под санкциями смогут избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран, следует из нового законопроекта. Для этого им предложили реорганизацию по специальной схеме

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские банки под санкциями могут получить возможность очистить свои балансы по новой схеме, следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Поправки, разработанные властями для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств», согласованы другими министерствами и ведомствами, законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров, сообщили РБК два источника, близких к правкомиссии.

Согласно проекту закона, подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минфин. В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что речь идет о создании условий для того, чтобы банки, попавшие в сложную ситуацию из-за санкций, «могли бы продолжать деятельность без очевидного финансового содействия со стороны государства».

В чем суть схемы

Как отмечается в документе, поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона (после всех процедур рассмотрения проекта), но провести реорганизацию подсанкционные банки смогут до 1 июля 2023 года. Кредитные организации будут вправе выделить отдельное юрлицо (но не банк) для перевода на него активов, имущества и обязательств с баланса. Перечень того, что можно будет «сбросить» в результате реорганизации, должен быть согласован с ЦБ. Из текста законопроекта следует, что это может быть:

имущество, которым банк фактически не может распоряжаться из-за введенных санкций;

обязательства перед иностранными лицами из «недружественных» России государств. Речь идет о гражданах таких стран, компаниях, зарегистрированных в этих юрисдикциях, ведущих там деятельность или подконтрольных структурам из «недружественных» стран.

Стоимость активов и имущества, переданных новому юрлицу в результате реорганизации, не может быть меньше величины выведенных по той же схеме пассивов. Определять стоимость активов можно будет с помощью независимого оценщика, однако при вычислении стоимости не должен учитываться тот факт, что банк не может распоряжаться ими из-за санкций. Замороженные активы будут считаться обеспечением по обязательствам перед иностранцами. С момента такой реорганизации банк получит право не раскрывать существенные факты о своей финансово-хозяйственной деятельности в публичном пространстве.

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Поправки затрагивают и норму Гражданского кодекса о реорганизации юрлиц (ст. 60 ГК РФ): по закону сейчас при реорганизации компании или банка кредиторы имеют право досрочно потребовать выполнения обязательств перед ними. В случае реорганизации подсанкционных кредитных организаций их иностранные кредиторы из «недружественных» стран лишатся этой возможности.

Что о такой реорганизации думают юристы

Реорганизация банка в форме выделения нового юрлица — нестандартный способ, говорит адвокат бюро Asterisk Сергей Климов. Он отмечает, что обычно кредитные организации проводят реорганизацию в форме слияния или присоединения, чтобы поглощать более мелких игроков, реорганизация также часто встречается как мера по предупреждению банкротства банка.

«Предложенная властями процедура нетипична как минимум тем, что предполагает создание нового юридического лица. Проработанной нормативной базы под такой механизм сейчас нет», — соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Реорганизация — подходящая форма разовой передачи большого объема не только разнородных активов, но и обязательств, отмечает старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Реорганизация хороша и удобна тем, что происходит универсальное правопреемство, то есть мы не платим дополнительных налогов. Передать обязательства в результате прямых сделок не всегда удобно, бывает, нужно придумывать сложные схемы, получать согласие кредиторов, а реорганизация снимает эту необходимость — достаточно просто уведомить кредиторов».

Что это даст банкам под санкциями

По словам Ермоленко, предлагаемая властями схема позволит выделить с баланса банка «всю токсичную и санкционную часть», а также «очистить его юридически».

«Иностранные кредиторы из «недружественных» стран, желающие получить средства, будут требовать их уже не с банка, а с этих юрлиц, банки не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах. Формально все законно, но способ экстремальный», — говорит юрист.

Кредиторы из «недружественных» стран, желающие получить средства, будут вынуждены преодолевать ограничения, введенные властями их государств, замечает Климов. «После предъявления требования к такой компании она вполне может сослаться на то, что готова исполнить требования, но имущество заморожено, то есть имеется некое форс-мажорное обстоятельство. В этой ситуации кредитор вправе в судебном порядке обращать взыскание на это имущество. И если у него получится, то компания лишится актива, но и требование будет погашено. В случае распоряжения активом иным образом, в том числе обращения в собственность «недружественного» государства или третьей страны, кредиторы останутся ни с чем», — поясняет юрист.

Вывод заблокированных активов за периметр банка также позволит участникам рынка снизить потенциальную нагрузку на капитал и нормативы, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Речь идет о фактически неработающих активах, по которым потребуется так или иначе создать резервы».

Предлагаемый механизм может быть направлен на минимизацию расходов банков на резервирование после того, как послабления ЦБ перестанут действовать, соглашается управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В таком случае активы должны выкупаться по номинальной стоимости, чтобы банкам не нужно было отражать чистые расходы от их выбытия», — добавляет он.

Сейчас российские банки могут не досоздавать резервы по реструктурированным кредитам или обесцененным ценным бумагам до конца этого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже допустила, что эта мера может быть продлена.

Какие крупнейшие банки столкнулись с санкциями 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. На этом фоне власти США, Евросоюза, Великобритании ввели жесткие санкции против ряда крупных российских банков. С заморозкой долларовых активов, в частности, столкнулись Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.РФ. В Великобритании помимо этих банков блокировка активов применена к Газпромбанку и МКБ. Евросоюз, в свою очередь, отключил десять российских банков, включая «Сбер» и ВТБ, от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Станет ли новая схема альтернативой докапитализации

Опрошенные РБК эксперты допускают, что предлагаемая реорганизация подсанкционных банков может проходить с привлечением помощи от государства. Выделение нового юрлица предполагает, что его собственником будет сам банк. «Каким образом он в дальнейшем распорядится акциями (если новая компания будет акционерным обществом) — вопрос», — отмечает Климов.

Провести реорганизацию так, чтобы был полный взаимозачет замороженных активов с обязательствами перед иностранцами, невозможно, считает Беликов. Аналитик приводит данные о состоянии сводного баланса банков на 1 февраля:

В активах:

1,6 трлн руб. в рублевом эквиваленте — средства российских банков на корреспондентских счетах в кредитных организациях Европы и США (счета ностро);

1,1 трлн руб. в рублевом эквиваленте — это межбанковские кредиты, депозиты и прочие размещенные средства (включая обратное РЕПО и суборды);

неопределенный объем кредитов, предоставленных нерезидентам, ценные бумаги нерезидентов (точных данных нет, поскольку в отчетности нет детализации по юрисдикциям).

В пассивах:

115 млрд руб. в рублевом эквиваленте на корсчетах, открытых российскими банками кредитным организациям США и Европы (лоро-счета);

361 млрд руб. в рублевом эквиваленте — обязательства по межбанковским кредитам и прочим привлеченным от банков-нерезидентов средствам.

Нерезиденты из юрисдикций, поддерживающих санкции, просто не размещали столько средств в российских банках, сколько у них потенциально замороженных активов, констатирует Беликов. «Это говорит о том, что нельзя просто передать образуемым некредитным организациям активы и обязательства перед нерезидентами и выйти в ноль. Активов больше, поэтому для их выкупа по номинальной стоимости нужны новые деньги, внесенные в капитал образуемых юридических лиц», — отмечает аналитик. Он не исключает, что реорганизация подсанкционных банков может потребовать частичной поддержки и участия государства.

«Такой механизм действительно можно представить как альтернативу докапитализации — за счет него будут компенсированы пока не отраженные в отчетности потери, вместе с тем замороженные активы будут консолидированы и обособлены от работающих активов», — заключает Беликов.

Банк России летом начнет обсуждать с правительством формат и объемы докапитализации, которая может понадобиться российским банкам, говорил в конце мая первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Он тогда подчеркивал, что регулятор рассматривает варианты нестандартной докапитализации, но деталей не раскрывал.