Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банка

Суд начал реструктуризацию долгов Алексея Хотина по заявлению Альфа-банка. Защита не увидела оснований для банкротства предпринимателя и заявила, что эта мера сорвала национализацию «приписываемых ему активов»

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Адвокат Павел Хлюстов, защищающий Хотина в деле о банкротстве, заявил РБК, что предприниматель и защита всегда возражали против введения процедуры и считают, что оснований для нее не существует.

Реструктуризация долгов начата по заявлению Альфа-банка. Суд включил в реестр требований кредиторов обязательства Хотина перед банком на более чем 53,6 млрд руб. основного долга и более 53 млрд руб. неустойки. Финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил Владимира Хмелева из ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

«Поскольку сейчас введено банкротство, то по закону все это имущество, включая нефтяные компании и недвижимость, должно быть возращено Росимуществом в конкурсную массу Хотина. Также Росимущество лишится возможности управлять этими активами. Отныне на него, помимо Росимущества, смогут претендовать иные кредиторы, включая банки и АСВ. Но делить они его будут не произвольно, как сейчас, а пропорционально размеру их требований к Хотину», — пояснил адвокат. По словам Хлюстова, для Росимущества это «станет большой проблемой», поскольку введением личного банкротства предпринимателя «фактически была сорвана национализация активов, приписываемых Хотину».

«Ключевая проблема в том, что ранее по иску Генпрокуратуры Замоскворецким судом Москвы в пользу Росимущества была изъята нефтяная группа «Русь-ойл», якобы принадлежащая Хотину. Замоскворецкий суд посчитал, что нефтяные активы являются собственностью Хотина», — пояснил Хлюстов. Он добавил, что приставы в рамках исполнения решения Замоскворецкого суда дополнительно требуют национализировать «недвижимое имущество общей площадью 1,5 млн м, также якобы принадлежащее Хотину», включая часть гостиницы Four Seasons и ТЦ «Горбушкин двор», которые переданы в управление Росимущества.

Альфа-банк в 2019 году подал в Мещанский суд пять исков о взыскании долгов против Хотина и связанных с ним компаний. Банк отмечал, что они связаны с нарушением мирового соглашения с предпринимателем, заключенного полтора года назад и касавшегося спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на $700 млн. В 2020-м Альфа-банк и Хотин заключили мировые соглашения об урегулировании задолженности на $590 млн, но сооснователь банка Петр Авен позднее отмечал, что они не исполняются.

Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. С 2019 года он был сначала под арестом, а потом под запретом определенных действий, однако осенью 2023-го предпринимателя отправили в СИЗО. В марте Хотина приговорили к девяти годам колонии общего режима.

В сентябре Замоскворецкий суд по иску ФНС постановил взыскать в доход государства 220,4 млрд руб. с Хотина. За лето приставы изъяли принадлежавшие предпринимателю бизнес-центры Cherry Tower и «Агат», ТЦ «Черемушки», часть отеля Four Seasons и другое имущество. В прошлом году суд постановил обратить в доход государства 100% в структурах «Русь-ойла».