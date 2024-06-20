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Бизнес ,  
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У экс-владельца «Югры» изъяли бизнес-центр «Агат»

ФССП изъяла у Хотина в доход государства бизнес-центр «Агат»
Приставы пришли в бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской. В апреле ФССП подала иски о взыскании с Хотина 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве
Бизнес-центр &laquo;Агат&raquo;
Бизнес-центр «Агат» (Фото: сервис Google Street View)

Бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской улице в Москве, принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передали в доход государства, сообщили РБК в пресс-службе ФССП:

«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества Хотина», — отметили в ведомстве.

На видео, предоставленном ФССП, видно, как приставы заходят в здание, осматривают его и подписывают документы.

У экс-владельца «Югры» изъяли бизнес-центр «Агат»
Video

Ранее в июне ФССП сообщила, что у Хотина изъяли часть гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», а также торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower. Представитель бизнесмена назвал эти действия незаконными, а адвокат Павел Хлюстов заявил, что «не существует вступившего в силу решения суда», где установлено, что владельцем этих объектов является именно Хотин.

Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина
Бизнес

В марте экс-совладельца обанкротившегося банка приговорили к десяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд руб. По версии следствия, Хотин и топ-менеджеры «Югры» с 2014 по 2017 год сообща оформили на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Вину Хотин не признал.

В следующем месяце ФССП подала к Хотину 13 исков о взыскании имущества. В качестве ответчиков ведомство указало также более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости — всего более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

В 2016 году Хотин вошел в топ-100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом $900 млн.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Хотин Банк Югра ФССП судебные приставы бизнес-центр Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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