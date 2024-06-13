ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства

Вид на торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В доход государства обратили торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, сообщили РБК в пресс-службе ФСПП.

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«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра «Черемушки», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56», — заявили в ведомстве.

Адвокат Хотина Павел Хлюстов сообщил РБК, что в настоящее время »не существует вступившего в силу решения суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью» бизнесмена. Он назвал дезинформацией и не соответствующими действительности данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.

«Возможно, приставы просто получили обеспечительные меры суда, которые позволяют им временно осуществлять управление объектом вместо собственника. В любом случае подобные действия по изъятию объекта у собственника без состоявшегося решения суда по существу спора создают впечатление отклонения этого случая от сложившейся судебной практики», — сказал Хлюстов.

По его словам, как правило, суд не принимает подобных обеспечительных мер и ограничивается запретом на сделки с имуществом. «Я встречался с такими мерами лишь в заказных делах при рейдерских захватах. Думал, что эти времена в Москве ушли в прошлое», — заключил адвокат.

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